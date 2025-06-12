Для тебе Економія

Курс євро в Україні побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Червня 2025, 21:11
Курс євро встановив найбільший рекорд за всю історію
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь