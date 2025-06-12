Курс євро в Україні побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

Курс валют сильно хвилює українців, особливо тих, хто тримає свої збереження не у гривні або планує велику дорогу покупку. Національний банк України оголосив новий офіційний курс євро до гривні на 13 червня 2025 року — він сягнув позначки 48,0825 грн за одиницю європейської валюти. Це значення стало абсолютним рекордом за всю історію фіксації курсу євро в Україні.

Раніше найвищий курс було зафіксовано 22 квітня, коли євро коштував 47,7653 грн. Отже, за неповні два місяці європейська валюта зміцнилася ще на 32 копійки, продовживши загальну тенденцію зростання, яка простежується протягом усього 2025 року.

Курс євро в Україні: як дорожчала валюта у 2025

З початку року курс євро підвищився з 41,9960 грн до 48,0825 грн, що становить зростання майже на 15%, або 6,08 гривні. Така динаміка пов’язана насамперед зі зміцненням євро на глобальному валютному ринку.

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В обмінниках курс євро до гривні більший. Станом на середину червня продаж євро в обмінниках досягнув 48,30 грн, а купівля — близько 48,00 грн. Це свідчить про наростальний попит з боку українців, які часто обирають євро як збереження коштів.

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Цікаво, що курс гривні щодо долара залишається відносно сталим. Станом на 13 червня НБУ встановив курс 41,4880 грн, і різких змін не спостерігається. Аналітики вважають, що зміцнення євро пов’язане з його стабільною позицією на світових фінансових ринках, а не зі слабкістю гривні.

Чи буде євро зростати надалі

Керівника департаменту фінансових ринків одного з банків Тарас Лєсовий розповів для 24 каналу, що курс євро на світовому ринку коливатиметься в межах 1,12-1,15 долара. Щодо внутрішнього ринку України, він прогнозує коливання в межах 46,50-47,50 грн за євро впродовж наступного тижня.

Експерт наголосив, що наразі немає серйозних передумов для зміцнення долара, що частково обмежує подальше зростання євро.

Якщо ти збираєш валюту, бо планує подорож за кордон, то варто знати про нові ліміти НБУ щодо використання валютних карток.

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