Курс евро и доллара на 20 июня 2025: актуальные данные об изменениях

Курсы валюты интересуют украинцев, они часто держат сбережения не в гривнах или планируют покупки или путешествия. Сейчас наблюдаются значительные колебания показателей. Читай о курсе евро и доллара на 20 июня 2025 года.

Курс евро и доллара сегодня: что известно о цене 20.06.2025

По данным Нацбанка:

официальный курс доллара установлен на таком уровне: 41,6854 грн (+0,0561 грн.);

курс евро — 47,859 грн (-0,0438 грн).

На наличном рынке доллар вырос на 15 копеек до 41,85 грн, а вот евро упал на 5 копеек до 48,30 грн.

По словам главы одного из банков Кристина Лагарда, доллар остается главной резервной валютой в мире и вряд ли ситуация изменится быстро. Она сказала для РБК-Украина, что сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет около 20%, а доллара — 58%.

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В то же время американская валюта стабилизировалась, в то время как европейская демонстрирует умеренные колебания из-за влияния мировых тенденций.

Актуальный курс валюты: как проверять и что следует знать

Прежде чем менять валюту для сбережений, надо следить за ежедневной динамикой, особенно на межбанке. Лучше для сбережений выбирать доллар, потому что курс стабильнее и меньше колебаний.

Если планируешь путешествия в Европу или покупки онлайн, тогда следует выбирать евро, поскольку это позволяет избежать двойной конвертации (гривна — доллар — евро).

Также следует держать сбережения в соотношении 70% в долларах и 30% в евро, чтобы снизить риски.

Чтобы быстро проверять курс валют учреждения официальные мобильные приложения банков — у них есть push-уведомления об изменениях. Также удобно следить через официальный сайт НБУ или безопасные телеграм-боты, которые присылают данные ежедневно.

Но следует помнить, что заявленные НБУ данные — ориентир для банков и госструктур, но они необязательно отражают рыночную цену. Наличный курс в банках или обменниках обычно выше на 50-80 коп. — учитывай это при покупке или продаже валюты.

А если ты отправляешься в путешествие и берешь средства на карте, тогда тебе нужно знать о лимитах по использованию валютных карт НБУ.

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