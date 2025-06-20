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Курс евро и доллара на 20 июня 2025: актуальные данные об изменениях

Богдана Макалюк, журналист сайта 20 июня 2025, 12:45
Курс евро и доллара на 20 июня 2025
Фото Unsplash

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