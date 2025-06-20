Курс євро та долара на 20 червня 2025: актуальні дані про зміни

Курси валюти цікавлять українців, адже вони часто тримають заощадження не у гривнях або планують покупки чи подорожі. Зараз спостерігаються значні коливання показників. Читай, який курс євро та долара на 20 червня 2025 року.

Курс євро та долара сьогодні: що відомо про ціну 20.06.2025

За даними Нацбанку:

офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 41,6854 грн (+0,0561 грн);

курс євро — 47,859 грн (-0,0438 грн).

На готівковому ринку долар зріс на 15 копійок до 41,85 грн, а от євро впав на 5 копійок до 48,30 грн.

За словами голови одного з банків Крістін Лагард, долар залишається головною резервною валютою у світі та навряд чи ситуація зміниться швидко. Вона сказала для РБК-Україна, що зараз частка євро в резервах центральних банків світу становить приблизно 20%, а долара — 58%.

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Водночас американська валюта дещо стабілізувалася, тоді як європейська демонструє помірні коливання через вплив світових тенденцій.

Актуальний курс валюти: як перевіряти та що варто знати



Перш ніж змінювати валюту для заощаджень, варто слідкувати за щоденною динамікою, особливо на міжбанку. Краще для заощаджень обирати долар, бо курс стабільніший та має менше коливань.



Якщо плануєш подорожі до Європи чи покупки онлайн, тоді варто обирати євро, оскільки це дозволяє уникнути подвійної конвертації (гривня — долар — євро).

Також варто тримати заощадження у співвідношенні 70% у доларах і 30% у євро, щоб зменшити ризики.

Щоб швидко перевіряти актуальні показники, установи офіційні мобільні додатки банків — вони мають push-сповіщення про зміни. Також зручно слідкувати через офіційний сайт НБУ або безпечні телеграм-боти, які надсилають дані щодня.

Але варто пам’ятати, що заявлені НБУ дані — орієнтир для банків і держструктур, але вони не обов’язково відображають ринкову ціну. Готівковий курс в банках чи обмінниках зазвичай вищий на 50-80 коп. — враховуй це при купівлі чи продажу валюти.

А якщо ти вирушаєш у подорож і береш кошти на карті, тоді тобі треба знати про ліміти щодо використання валютних карток НБУ.

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