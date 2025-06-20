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Курс євро та долара на 20 червня 2025: актуальні дані про зміни

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Червня 2025, 12:45
Курс євро та долара на 20 червня 2025
Фото Unsplash

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