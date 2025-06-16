Евро дешевеет: курс валют НБУ за 16 июня

Фото Unsplash 2025 год стал испытанием для наших кошельков и сбережений. Сначала как никогда шатало доллар, а теперь резкими темпами вырос евро. Это очень несвоевременно, ведь может увеличиться стоимость импортных продуктов и услуг, инфляция, а также это неприятный финансовый удар для тех, кто собирался на отдых в Европу. Курс НБУ 16 июня свидетельствует о том, что сегодня нам немного повезет! Рассказываем об актуальном курсе валют и где произошел рост гривны. Курс валют НБУ 16 июня В Национальном банке Украины 16 июня зафиксировали следующий курс: Доллар США (USD) — 41,4 грн. Евро (EUR) — 47,6 грн. Болгарский лев (BGN) — 24,3 грн. Злотый (PLN) — 11,1 грн. Молдавский лей (MDL) — 2,4 грн. Румынский лей (RON) — 9,47 грн. Чешская крона (CZK) — 1,9 грн. Соответственно произошло удешевление как доллара, так и евро. Курс доллара США к гривне снизился на 4 копейки. А курс евро снизился гораздо больше — на 39 копеек. Средний курс в банках более выгоден. Доллар в обменниках колеблется в пределах 41,15-41,70 грн, а евро можно выхватить за 47,60-48,30 грн. Ситуация в обменниках разнится. Купить доллар можно по 41,45 грн. А продать — в среднем по 41,40 грн. Евро покупается сейчас по 48,25 грн, а продается по 48,05 грн. Читать по теме Курс евро в Украине побил исторический рекорд: сколько стоит валюта Цена на евро в Украине и будет ли он расти дальше – в материале. Напомним, недавно стоимость евро в Украине установила исторический рекорд. Еще никогда 1 евро в Украине не стоил больше 48 гривен. Главной причиной роста евро в Украине и мире стало ослабление доллара на мировом рынке. Доллар начал падение и резкие колебания после заявлений Дональда Трампа в январе-феврале 2025 года. С тех пор европейская валюта крепнет и продолжает рост. Согласно прошлогодним прогнозам МВФ, в Украине должна расти и стоимость доллара в течение следующих четырех лет до уровня 54,1 грн за доллар. Вероятный сценарий был таким: 2025 год: 45,8 грн за доллар. 2026 год: 48,6 грн за доллар. 2027 год: 50,4 грн за доллар. 2028 год: 52,1 грн за доллар. 2029 год: 54,1 грн за доллар. Ранее мы рассказывали, каким будет курс доллара в июне 2025 года. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Валюта, Экономика Украины, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter