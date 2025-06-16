Евро дешевеет: курс валют НБУ за 16 июня

2025 год стал испытанием для наших кошельков и сбережений. Сначала как никогда шатало доллар, а теперь резкими темпами вырос евро. Это очень несвоевременно, ведь может увеличиться стоимость импортных продуктов и услуг, инфляция, а также это неприятный финансовый удар для тех, кто собирался на отдых в Европу.

Курс НБУ 16 июня свидетельствует о том, что сегодня нам немного повезет! Рассказываем об актуальном курсе валют и где произошел рост гривны.

Курс валют НБУ 16 июня

В Национальном банке Украины 16 июня зафиксировали следующий курс:

Доллар США (USD) — 41,4 грн.

Евро (EUR) — 47,6 грн.

Болгарский лев (BGN) — 24,3 грн.

Злотый (PLN) — 11,1 грн.

Молдавский лей (MDL) — 2,4 грн.

Румынский лей (RON) — 9,47 грн.

Чешская крона (CZK) — 1,9 грн.

Соответственно произошло удешевление как доллара, так и евро. Курс доллара США к гривне снизился на 4 копейки. А курс евро снизился гораздо больше — на 39 копеек.

Средний курс в банках более выгоден. Доллар в обменниках колеблется в пределах 41,15-41,70 грн, а евро можно выхватить за 47,60-48,30 грн.

Ситуация в обменниках разнится. Купить доллар можно по 41,45 грн. А продать — в среднем по 41,40 грн. Евро покупается сейчас по 48,25 грн, а продается по 48,05 грн.

Напомним, недавно стоимость евро в Украине установила исторический рекорд. Еще никогда 1 евро в Украине не стоил больше 48 гривен.

Главной причиной роста евро в Украине и мире стало ослабление доллара на мировом рынке. Доллар начал падение и резкие колебания после заявлений Дональда Трампа в январе-феврале 2025 года. С тех пор европейская валюта крепнет и продолжает рост.

Согласно прошлогодним прогнозам МВФ, в Украине должна расти и стоимость доллара в течение следующих четырех лет до уровня 54,1 грн за доллар. Вероятный сценарий был таким:

2025 год: 45,8 грн за доллар.

2026 год: 48,6 грн за доллар.

2027 год: 50,4 грн за доллар.

2028 год: 52,1 грн за доллар.

2029 год: 54,1 грн за доллар.

Ранее мы рассказывали, каким будет курс доллара в июне 2025 года.

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