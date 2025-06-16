Для тебя Экономия

Евро дешевеет: курс валют НБУ за 16 июня

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 июня 2025, 13:15
Курс валют НБУ 16 июня
Фото Unsplash

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