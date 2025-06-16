Євро дешевшає: курс валют НБУ за 16 червня

2025 рік став випробуванням для наших гаманців та заощаджень. Спершу як ніколи хитало долар, а тепер різкими темпами зріс євро. Це надто невчасно, адже може зрости вартість імпортних продуктів та послуг, інфляція, а також неприємний фінансовий удар для тих, хто збирався на відпочинок до Європи.

Курс НБУ 16 червня свідчить про те, що сьогодні нам трошки пощастить! Розповідаємо про актуальний курс валют і де відбулося зростання гривні.

Курс валют НБУ 16 червня

У Національному банку України 16 червня зафіксували такий курс:

Долар США (USD) — 41,4 грн.

Євро (EUR) — 47,6 грн.

Болгарський лев (BGN) — 24,3 грн.

Злотий (PLN) — 11,1 грн.

Молдовський лей (MDL) — 2,4 грн.

Румунський лей (RON) — 9,47 грн.

Чеська крона (CZK) — 1,9 грн.

Відповідно відбулося здешевлення як долара, так і євро. Курс долара США відповідно до гривні знизився на 4 копійки. А курс євро знизився значно більше — на 39 копійок.

Середній курс у банках — вигідніший. Долар в обмінниках коливається у межах 41,15-41,70 грн, а євро можна вихопити за 47,60-48,30 грн.

Ситуація в обмінниках відрізняється. Купити долар можна по 41,45 грн. А продати — в середньому по 41,40 грн. Євро купується нині по 48,25 грн, а продається по 48,05 грн.

Нагадаємо, що нещодавно вартість євро в Україні встановила історичний рекорд. Ще ніколи 1 євро в Україні не коштував понад 48 гривень.

Головною причиною зростання євро в Україні та світі стало послаблення долара на світовому ринку. Долар почав падіння та різкі коливання після заяв Дональда Трампа у січні-лютому 2025. Відтоді європейська валюта міцніє і продовжує зростання.

Відповідно до минулорічних прогнозів МВФ, в Україні мала зростати і вартість долара протягом наступних чотирьох років до рівня 54,1 грн за долар. Ймовірний сценарій був таким:

2025: 45,8 грн за долар.

2026: 48,6 грн за долар.

2027: 50,4 грн за долар.

2028: 52,1 грн за долар.

2029: 54,1 грн за долар.

Раніше ми розповідали, яким буде курс долара у червні 2025.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.