Для тебе Економія

Євро дешевшає: курс валют НБУ за 16 червня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Червня 2025, 13:15
Курс валют НБУ 16 червня
Фото Unsplash

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