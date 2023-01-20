Почему нет выплат ВПЛ за январь: в Министерстве реинтеграции объяснили причины

Многие переселенцы в январе столкнулись с проблемой начисления выплат ВПЛ. Деньги должны были прийти еще несколько недель назад.

Но пока что на карточках ничего нет. Почему нет выплат ВПЛ за январь и в чем проблема — читай в материале.

Нет выплат ВПЛ: что делать

Жители Украины, пострадавшие из-за военной агрессии России и ставшие вынужденными переселенцами, ежемесячно получают от страны денежную помощь.

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Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с нового 2023 года переселенцы получают выплаты от государства автоматически. Они и до сих пор продолжают это делать. Поэтому ВПЛ не надо после праздников обивать пороги органов соцзащиты или ЦНАПов для того, чтобы возобновить выплаты.

Почему нет выплат ВПЛ переселенцам и когда их начисляют

Минсоцполитики каждый месяц осуществляет выплаты в следующие числа:

до 3;

13;

23.

Это происходит на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия. Ведомство перечисляет деньги банкам, которые распределяют денежную помощь на карты ВПЛ, которые ранее подали соответствующую заявку.

Когда будут выплаты ВПЛ

В 2023 году даты поступлений денег для переселенцев изменятся не будут. Если будут введены новые даты, об этом сообщит Министерство социальной политики. Но иногда могут быть задержки в получении денег.

Почему нет выплат ВПЛ — самой главной причиной задержек являются технические проблемы.

Если тебе длительное время не приходят выплаты, нужно обратится по таким номерам:

номер горячей линии Минреинтеграции — 15-48;

номер офиса уполномоченного по вопросам ВПО — +38 (066) 813-62-39.

Каждый месяц каждому переселенцу должно приходить по 2000 грн. А по 3000 грн — каждому ребенку и человеку с инвалидностью.

Как подать повторную заявку на ВПЛ без очередей — мы рассказывали тебе в другом материале.

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