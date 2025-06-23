Для тебя Экономия

Почему подорожал бензин в Украине: все из-за нефти и доллара

Ольга Петухова, редактор сайта 23 июня 2025, 18:30
почему дорожает бензин
Фото Pexels

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