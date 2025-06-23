Почему подорожал бензин в Украине: все из-за нефти и доллара

Цена на бензин в Украине в июне 2025 года выросла: нефть на мировом рынке подорожала из-за войны между Израилем и крупным добытчиком черного золота Ираном.

И хотя блокировки узкого нефтяного коридора — Ормузского пролива — не произошло, в ожидании худшего сценария стоимость горючего растет.

Почему подорожал бензин в Украине — объясняем подробно.

Почему выросла цена на бензин в Украине

Война между Израилем и Ираном — это не просто новости с Ближнего Востока, а реальные события, уже влияющие на наш кошелек.

После ударов по иранским ядерным объектам цена на нефть резко выросла почти на $10 и теперь держится на уровне $77-78 за баррель.

Это важно, потому что Украина импортирует значительную часть горючего, и когда нефть в мире дорожает, у нас растут цены на бензин, дизель и автогаз.

23 июня 2025 года бензин А-95 стоит уже 58,44 грн за литр, а дизель — более 55 грн.

Ситуацию осложняет еще одна серьезная угроза — возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть всей мировой нефти.

И даже если его не перекроют полностью, сам факт такой опасности вызывает панику среди трейдеров: доставка нефти дорожает, растет спрос, а с ним и цена.

Эксперты прогнозируют, что если конфликт усугубится, нефть подорожает до $90, а то и $110 за баррель.

Но бензин в Украине вырос в цене не только из-за кризиса в Иране, но и из-за укрепления доллара — в последние дни его стоимость несколько поднялась.

Для украинского рынка это тоже существенно, ведь горючее покупают за валюту. Чем дороже доллар — тем выше цена на бензин на заправках.

Еще в начале 2025 года бензин А-95 стоил 55,55 грн за литр, что почти на 4 гривны больше, чем год назад.

Цена на дизель выросла почти на гривну, а автогаз подорожал более чем на 5 гривен за литр.

Так что каждая цифра на заправке — это результат глобальных мировых событий, которые теперь вряд ли кажутся нам далекими.

Источник: Rbc.

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