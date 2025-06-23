Для тебе Економія

Чому подорожчав бензин в Україні: все через нафту і долар

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2025, 18:30
чому дорожчає бензин
Фото Pexels

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