Чому подорожчав бензин в Україні: все через нафту і долар

Ціна на бензин в Україні у червні 2025 року зросла: нафта на світовому ринку подорожчала через війну між Ізраїлем та великим видобувачем чорного золота Іраном.

І хоча блокування вузького нафтового коридору — Ормузької протоки — не сталося, в очікуванні найгіршого сценарію вартість пального росте.

Чому подорожчав бензин в Україні — пояснюємо детально.

Чому виросла ціна на бензин в Україні

Війна між Ізраїлем та Іраном — це не просто новини з Близького Сходу, а реальні події, які вже впливають на наш гаманець.

Після ударів по іранських ядерних об’єктах ціна на нафту різко виросла — майже на $10 і тепер тримається на рівні $77–78 за барель.

Це важливо, бо Україна імпортує значну частину пального, і коли нафта у світі дорожчає, у нас ростуть ціни на бензин, дизель і автогаз.

23 червня 2025 року бензин А-95 коштує вже 58,44 грн за літр, а дизель — понад 55 грн.

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Ситуацію ускладнює ще одна серйозна загроза — можливе перекриття Іраном Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина усієї світової нафти.

І навіть якщо її не перекриють повністю, сам факт такої небезпеки викликає паніку серед трейдерів: доставка нафти дорожчає, зростає попит, а з ним і ціна.

Експерти прогнозують, що якщо конфлікт посилиться, нафта подорожчає до $90, а то й $110 за барель.

Та бензин в Україні виріс в ціні не лише через кризу в Ірані, а й через зміцнення долара — за кілька днів його вартість дещо піднялася.

Для українського ринку це також суттєво, адже пальне купують за валюту. Чим дорожчий долар — тим вища ціна на бензин на заправках.

Ще на початку 2025 року бензин А-95 коштував 55,55 грн за літр, що майже на 4 гривні більше, ніж рік тому.

Ціна на дизель виросла майже на гривню, а автогаз подорожчав на понад 5 гривень за літр.

Тож кожна цифра на заправці — це результат глобальних світових подій, які тепер навряд чи здаються нам далекими.

Джерело: Rbc.

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