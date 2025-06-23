Чи буде рости долар в Україні: прогноз до кінця 2025 року і на майбутнє

Нещодавно курс американського долара впав до мінімуму з 2021 року. Що спричинило таке стрімке падіння і чи буде рости долар в Україні — розбираємось у матеріалі.

Чому росте чи падає долар

Падіння долара відчули не лише в Україні, а й на світових ринках. Це сталося після заяви міністра фінансів США про ймовірний дефолт у другій половині літа. Причиною цього стало те, що США досягли “стелі” державного боргу, який становить майже 120% ВВП країни.

Розхитало ситуацію й те, що Дональд Трамп заявив про виведення частини військ із Близького Сходу та зменшив підтримку Україні. Це посилило політичну напругу.

Водночас євро зміцнився — Європейський центробанк у відповідь заявив, що завершує цикл м’якої монетарної політики, який було введено для стабілізації інфляції. І тим іще більше послабив долар.

Чи буде рости долар: що далі

Якими б не були коливання на валютному ринку, навіть при загрозі дефолту долар залишається найбільш впливовою валютою у світі.

Ним, як і раніше, розраховуються у міжнародній торгівлі (80% операцій), до того ж долар є резервною валютою для багатьох країн, центробанки тримають про запас до 58% доларових резервів.

Саме тому навіть у моменти кризи, коли долар падає, він не зникає з арени — його або скуповують про запас, або тримають як основу валютних резервів.

Офіційний курс долара на 23 червня 2025 року становить 41 грн 83 коп (+ 15 коп).

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В Україні ж очікується, що курс долара до кінця 2025 року буде рости поступово. Це буде не різкий стрибок, а плавне підвищення, на яке впливатиме загальна економічна ситуація у світі.

До кінця року в Україні долар може подорожчати до 43-44 гривень, тобто з липня його курс поступово зростатиме приблизно на 2,5-5%.

В Україні курс долара визначається витратами бюджету та обсягами зовнішньої допомоги. За словами банкіра Сергія Мамедова, в умовах війни Нацбанк дотримується тактики керованої гнучкості: втручається в ринок, коли це потрібно, але дає курсу можливість реагувати на реальні обставини.

Важливо, що Україна наразі має рекордні валютні резерви, а фінансова підтримка з-за кордону лишається передбачуваною.

Це дозволяє тримати ситуацію під контролем і не давати долару різко рости чи падати.

Та всі чинники врахувати неможливо, фахівці роблять обережні висновки: динаміка курсу залежить від розвитку війни, бюджету на 2026 рік і глобальних політичних подій, тому будь-які прогнози залишаються орієнтовними.

Але існує загальна тенденція — долар повільно, але планомірно буде рости, і це прогнозують й у найближчі роки.

Передбачається, що середній річний курс становитиме: 43,3 грн у 2025 році, 44,7 грн у 2026-му, 45,2 грн у 2027-му і 45,6 грн у 2028 році.

Джерело: Оbozrevatel.

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