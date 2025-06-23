Для тебе Економія

Чи буде рости долар в Україні: прогноз до кінця 2025 року і на майбутнє

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2025, 12:45
чи буде рости долар
Фото Pexels

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