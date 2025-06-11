Гранти 2025: у кого є шанс отримати і на яких сайтах шукати

Будь-яке починання потребує стартового капіталу, і якщо в тебе його немає, отримання гранту може стати чудовим трампліном у нову справу.

І неважливо, що саме ти затіяв (-ла) — бізнесовий чи соціальний проект, прагнеш потрапити на міжнародні курси чи хочеш зняти документальний фільм — гранти покривають витрати чи не у всіх сферах, де потрібен креатив та підприємницька жилка.

Більше про гранти 2025, актуальні можливості та де їх шукати — у матеріалі.

Гранти 2025 — хто може отримати

Загалом гранти — це фінансова допомога, яку не потрібно повертати. Їх можуть надавати державні установи, благодійні фонди, міжнародні організації чи навіть приватні компанії, щоб підтримати корисні ідеї, ініціативи чи дослідження.

Отримати грант може будь-хто: студенти, підприємці, вчені, освітяни, митці, громадські діячі, або прості мешканці невеликих міст чи сіл, які мають передову ідею.

Багато грантових програм спеціально спрямовані на новачків, тому, щоб отримати кошти, зовсім не обов’язково мати багаторічний досвід чи купу дипломів.

Тематика грантів дуже різноманітна, розглянемо, на яких саме напрямках пропонують гранти у 2025 році та де їх шукати.

Державні та бізнес‑гранти 2025

Гранти 2025 для переробної промисловості

Міністерство економіки спільно з Держцентром зайнятості виділяє до 8 млн гривень на модернізацію та розширення виробництва. Умови: створення не менше п’яти робочих місць, мінімум три роки роботи, заборона отримання гранту для підприємств в окупації. Більше деталей на сайті: Diia.gov.ua.

Державні гранти 2025 на власну справу

Знову ж таки на порталі Diia.gov.ua ти можеш отримати кошти на власний бізнес, держава гарантує отримання суми від 250.000 до півмільйона гривень. Потрібна заявка та бізнес-план, долю цих грантів також вирішує Державний центр зайнятості.

Державні гранти 2025 для ветеранів та членів їхніх сімей

Гранти для учасників бойових дій, людей з інвалідністю, отриманою через війну, для членів їхніх родин. Претендувати на цю допомогу можуть як діючі ФОПи, так і фізичні особи, які тільки планують започаткувати власну справу. Головна умова — мати чисту ділову репутацію.

Грантові кошти можна витратити на покупку обладнання, інструментів чи транспорту, закупівлю матеріалів або сировини, витрати на рекламу, оренду майстерні або торгової точки. Більше деталей на сторінці Diia.gov.ua.

Міжнародні гранти 2025

Гранти 2025 для стартапів в бізнесі, культурі, медіа, освіті тощо

Сайт Grantsense.com.ua пропонує вичерпний перелік грантових програм, які охоплюють чи не всі сфери громадського, культурного життя та левову частку виробничих ініціатив. Дізнатися більше можна, переходячи на сторінку за профілем, який тебе цікавить. Компанія допомагає знайти потрібний грант і оформити на нього заявку.

Іще один сервіс, який збирає пропозиції міжнародних донорів і пропонує найрізноманітніші гранти: від популяризації історії України та зйомок документального кіно до агротехнічних інновацій та програм відновлення українських міст. Подробиці: Chaszmin.com.ua.

Також тебе можуть зацікавити:

міжнародний грант 2025 у малий і середній бізнес: Umaef.org

гранти 2025 на розвиток наукових проектів від EUREKA: Еurekanetwork.org

гранти ERP 2025 для бізнесу, що постраждав від війни: Uerp.mercycorps.org

гранти 2025 на виробництво дронів у межах проекту BRAVE1: Brave1.gov.ua

Знайти більше грантів можна самостійно в Інтернеті — існує багато сайтів і платформ, де публікують актуальні можливості. Це можуть бути сторінки міжнародних організацій, державні програми чи спеціалізовані ресурси та навіть грантові телеграм-канали.

Також університети та громадські платформи часто поширюють інформацію про подібні можливості.

Отримання гранту — це завжди певний виклик, бо потрібно грамотно написати заявку, пройти відбір чи співбесіду, але це зовсім не щось недосяжне. З кожним роком усе більше людей опановують цей процес, і ти також можеш бути серед них, адже гранти — це цілком реальний шанс втілити свою ідею, навіть якщо зараз у тебе немає для цього коштів.

Дізнайся також, що таке human capital та у що зараз варто вкладати кошти, і чому під час війни не варто відкладати життя на завтра.

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