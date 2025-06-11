Гранты 2025: у кого есть шанс получить и на каких сайтах искать

Любое начинание требует стартового капитала, и если у тебя его нет, получение гранта может стать отличным трамплином в новое дело.

И неважно, что именно ты затеял (-ла) — бизнесовый или социальный проект, хочешь попасть на международные курсы или снять документальный фильм — гранты покрывают расходы во всех сферах, где нужен креатив и предпринимательская жилка.

Больше о грантах 2025, актуальных возможностях и где их искать — в материале.

Гранты 2025 — кто может получить

В целом, гранты — это финансовая помощь, которую не нужно возвращать. Их могут предоставлять государственные учреждения, благотворительные фонды, международные организации или даже частные компании, чтобы поддержать полезные идеи, инициативы или исследования.

Получить грант может любой желающий: студенты, предприниматели, ученые, педагоги, художники, общественные деятели, или простые жители небольших городов или сел, имеющих передовую идею.

Многие грантовые программы специально направлены на новичков, поэтому, чтобы получить средства, совсем не обязательно иметь многолетний опыт или кучу дипломов.

Тематика грантов очень разнообразна, рассмотрим, на каких направлениях предлагают гранты в 2025 году и где их искать.

Государственные и бизнес-гранты 2025

Гранты 2025 для перерабатывающей промышленности

Министерство экономики совместно с Госцентром занятости выделяет до 8 млн. гривен на модернизацию и расширение производства. Условия: создание не менее пяти рабочих мест, минимум три года работы, запрещено получения гранта для предприятий в оккупации. Больше деталей на сайте: Diia.gov.ua.

Государственные гранты 2025 года на собственное дело

Опять же, на портале Diia.gov.ua ты можешь получить средства на собственный бизнес, государство гарантирует получение суммы от 250.000 до полумиллиона гривен. Нужна заявка и бизнес-план, судьбу этих грантов также решает Государственный центр занятости.

Государственные гранты 2025 года для ветеранов и членов их семей

Гранты для участников боевых действий, людей с инвалидностью, полученной из-за войны, для членов их семей. Претендовать на эту помощь могут как действующие ФЛПы, так и физические лица, только планирующие начать собственное дело. Главное условие — иметь чистую деловую репутацию.

Грантовые средства можно потратить на покупку оборудования, инструментов или транспорта, закупку материалов или сырья, расходы на рекламу, аренду мастерской или торговой точки. Больше деталей на странице Diia.gov.ua.

Международные гранты 2025

Гранты 2025 для стартапов в бизнесе, культуре, медиа, образовании и других сферах

Сайт Grantsense.com.ua предлагает исчерпывающий перечень грантовых программ, охватывающих едва ли не все сферы общественной, культурной жизни и львиную долю производственных инициатив. Узнать больше можно, переходя на страницу по интересующему тебе профилю. Компания помогает найти нужный грант и оформить на него заявку.

Еще один сервис, который собирает предложения международных доноров и предлагает самые разные гранты: от популяризации истории Украины и съемок документального кино до агротехнических инноваций и программ восстановления украинских городов. Подробности: Chaszmin.com.ua.

Также тебя могут заинтересовать:

международный грант 2025 в малом и среднем бизнесе: Umaef.org

гранты 2025 года на развитие научных проектов от EUREKA: Еurekanetwork.org

гранты ERP 2025 для пострадавшего от войны бизнеса: Uerp.mercycorps.org

гранты 2025 на производство дронов в рамках проекта BRAVE1: Brave1.gov.ua

Найти больше грантов можно самостоятельно в Интернете — существует множество сайтов и платформ, где публикуют актуальные возможности. Это могут быть страницы международных организаций, государственные программы или специализированные ресурсы и даже грантовые телеграм-каналы.

Также университеты и общественные платформы часто распространяют информацию о подобных возможностях.

Получение гранта — это всегда определенный вызов, потому что нужно грамотно написать заявку, пройти отбор или собеседование, но это не что-то недостижимое.

С каждым годом все больше людей овладевают этим процессом, и ты тоже можешь быть среди них, ведь гранты — это вполне реальный шанс воплотить свою идею, даже если сейчас у тебя нет для этого средств.

Узнай также, что такое human capital и во что сейчас стоит вкладывать средства, и почему во время войны не стоит откладывать жизнь завтра.

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