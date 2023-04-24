Мы рядом. Как женам погибших военных получить помощь во время войны

Полномасштабная война в Украине разрушила не только нашу инфраструктуру, но и привычную жизнь. Многие женщины остались в одиночестве с тяжелыми проблемами, потому что мужья погибли на фронте.

В такой период им, как никогда, необходима помощь и поддержка со стороны, опора, которую так нагло отобрали российские оккупанты. Как быть тем, чью жизнь раз и навсегда изменила утрата?

Женщины, потерявшие любимых людей на фронте — не в одиночестве. Благотворительная организация Мы рядом предлагает им помощь, чтобы дать возможность вернуться к ритму жизни.

Детальнее о выплатах женщинам, чьи мужья погибли на войне — дальше в материале.

Мы рядом: как женщинам получить выплаты

Благотворительная организация Мы рядом оказывает женщинам, потерявшим мужа на войне, психологическую, юридическую, информационную и материальную помощь.

— Многие фонды помогают армии, мы с командой решили заботиться о тех, кого наши воины ценили больше всего. Тысячи женщин потеряли свою опору на войне и, к сожалению, продолжают терять. Считаю своим долгом помочь нашим женщинам, потому что есть возможность, — отмечает основательница организации Ульяна Вернер.

Идея возникла еще и потому, что многие украинские семьи, которые по закону должны получать государственные выплаты за гибель воина на фронте, должны едва ли не бороться за эти средства.

На сайте организации можно ознакомиться со статьями юриста и адвоката Евгения Промского, объясняющего, как искать выход с тех или иных юридических вопросов.

Наша цель — упростить жизнь семьи, которая и так проходит через очень сложный период жизни, — говорят в организации.

Известно, что все консультации с юристами от благотворительной платформы бесплатны. Также организация запускает психологическую поддержку.

Если тебе необходима помощь или поддержка, стоит оставить заявку на сайте организации Мы рядом, чтобы с тобой связались специалисты.

О том, кто может получить денежную компенсацию за смерть погибшего военного и какова это сумма, мы рассказывали в нашем другом материале.

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