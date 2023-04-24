Ми поруч. Як дружинам загиблих військових отримати допомогу під час війни

Повномасштабна війна в Україні зруйнувала не лише нашу інфраструктуру, а й звичне життя. Багато жінок залишилися на самоті з важкими проблемами, бо чоловіки загинули на фронті.

В такий період їм як ніколи необхідна допомога та підтримка збоку, опора, яку так нахабно відібрали російські окупанти. Як бути тим, чиє життя раз і назавжди змінила втрата?

Жінки, які втратили коханих людей на фронті — не на самоті. Благодійна організація Ми поруч пропонує їм допомогу, аби дати можливість якнайшвидше повернутися до ритму життя.

Детальніше про виплати жінкам, чиї чоловіки загинули на війні — далі у матеріалі.

Ми поруч: як жінкам отримати виплати

Благодійна організація Ми поруч надає жінкам, що втратили чоловіка на війні, психологічну, юридичну, інформаційну та матеріальну допомогу.

— Багато фондів допомагають армії, ми з командою вирішили піклуватися про тих, кого наші воїни цінували найбільше. Тисячі жінок втратили свою опору на війні та, на жаль, продовжують втрачати. Вважаю своїм обов’язком допомогти нашим жінкам, бо маємо можливість, — наголошує засновниця організації Уляна Вернер.

Ідея виникла ще й тому, що чимало українських родин, які за законом мають отримувати державні виплати за загибель воїна на фронті, мусять ледь не виборювати ці кошти.

На сайті організації можна ознайомитися зі статтями юриста та адвоката Євгенія Промського, який пояснює, як шукати вихід із тих чи інших юридичних питань.

Наша ціль — спростити життя сім’ї, яка й так проходять через дуже складний період життя, — кажуть в організації.

Відомо, що всі консультації з юристами від благодійної платформи є безплатними. Також організація запускає психологічну підтримку.

Якщо тобі необхідна допомога чи підтримка, варто лише залишити заявку на сайті організації Ми поруч, аби з тобою зв’язалися спеціалісти.

Про те, хто може отримати грошову компенсацію за смерть загиблого військового та яка це сума, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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