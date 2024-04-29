Стоит ли инвестировать в золотые украшения? Позиция Столичной Ювелирной Фабрики

С древних времен золото считалось символом богатства, поэтому изделия из него всегда были в цене. Однако часто люди задаются вопросом, подходят ли изделия из такого драгоценного металла для инвестирования.
Мы в Столичной Ювелирной Фабрике™ ответим — да. Это мнение сформировано многолетним опытом в изготовлении изысканных украшений, которые популярны во всем мире. Наши эксперты дают авторитетную оценку целесообразности вложения средств в золотые изделия. Рассмотрим надежность этого актива, а также тонкости инвестирования в драгоценности.
Чистый благородный металл отличается солнечным цветом. Привлекательное золотое кольцо, браслет, сережки или другое изделие из этого материала подчеркнет хороший вкус и гармонично впишется в образ. На цвет украшения влияет вид и количество лигатуры, добавленной в сплав. Это компоненты, которые придают мягкому по природе драгоценному металлу необходимую для производства ювелирных изделий прочность.
В качестве лигатуры применяются разные материалы. Это существенно влияет на цвет драгоценного сплава. В ювелирном деле для изготовления украшений популярно такое золото:
В ювелирном деле часто применяется комбинированное золото. Оно состоит из двух и более сплавов, соединенных в одном изделии, чаще всего — из драгметалла красного и белого цветов. Мастера Столичной Ювелирной Фабрики™ поняли ценность такого сочетания, поэтому в каталоге представлены изделия из комбинированного золота. Сочетание драгметаллов в них подчеркивает элегантность и добавляет яркость деталям.
Эта характеристика обозначает количество драгметалла в лигатурном сплаве, из которого сделано ювелирное изделие. Проба золота обозначается трехзначным числом и напрямую влияет на стоимость украшения. Чем она выше, тем дороже изделие.
Для украшений ювелиры используют такие пробы:
Фото: Pexels
Вложение денег в желтый драгоценный металл во все времена считалось хорошей идеей. Ученые, ювелиры и финансисты в один голос уверяют, что запас золота на планете не бесконечен, соответственно рано или поздно ему придет конец. По этой причине цена драгметалла будет только увеличиваться. И мы с этим согласны. Следовательно, вложения в него в мировой практике признаны надежными инвестициями.
Рассматривая стоимость драгметалла за последние 10 лет, стоит отметить, что она находится в постоянном движении. Ежесекундно котировки золота могут меняться то в большую, то в меньшую сторону.
Однако, несмотря на постоянные колебания цен, тенденция роста стоимости благородного металла остается неизменной. На мировом рынке принят стандарт меры золота в тройских унциях. Она равна 31,1 г.
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) в 2014 году составляла 1275 дол. за унцию. В настоящее же время ее стоимость равняется 2270 дол.
Из сравнения наглядно видна тенденция роста цены благородного металла. Поэтому можно сделать вывод, что золото ― достаточно надежный актив.
Из сравнения наглядно видна тенденция роста цены благородного металла. Поэтому можно сделать вывод, что золото ― достаточно надежный актив.
Вложив деньги в драгоценности, получится не только уберечь деньги от инфляции, но и приумножить их в будущем.
Ювелирные изделия можно задействовать, чтобы подчеркнуть достоинства и выделиться из толпы. Реализуя долгосрочные инвестиции в золото, необходимо выбирать определенные драгоценности. Эксперты Столичной Ювелирной Фабрики™ рекомендуют учитывать такие нюансы:
Выбирая украшения в Столичной Ювелирной Фабрике™, легко обеспечить надежную финансовую подушку, а также отличный инвестиционный вклад в будущее.
Качественными золотыми изделиями можно порадовать себя и передать их в наследство следующим поколениям.
Качественными золотыми изделиями можно порадовать себя и передать их в наследство следующим поколениям.
Стоит отметить, что эксперты Столичной Ювелирной Фабрики™ не рекомендуют сдавать украшения в ломбард для получения прибыли. Поскольку там при оценке изделия учитывается исключительно его вес, а это значительно снижает стоимость.
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