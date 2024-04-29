Стоит ли инвестировать в золотые украшения? Позиция Столичной Ювелирной Фабрики

С древних времен золото считалось символом богатства, поэтому изделия из него всегда были в цене. Однако часто люди задаются вопросом, подходят ли изделия из такого драгоценного металла для инвестирования.

Мы в Столичной Ювелирной Фабрике™ ответим — да. Это мнение сформировано многолетним опытом в изготовлении изысканных украшений, которые популярны во всем мире. Наши эксперты дают авторитетную оценку целесообразности вложения средств в золотые изделия. Рассмотрим надежность этого актива, а также тонкости инвестирования в драгоценности.

Виды золота и его пробы

Чистый благородный металл отличается солнечным цветом. Привлекательное золотое кольцо, браслет, сережки или другое изделие из этого материала подчеркнет хороший вкус и гармонично впишется в образ. На цвет украшения влияет вид и количество лигатуры, добавленной в сплав. Это компоненты, которые придают мягкому по природе драгоценному металлу необходимую для производства ювелирных изделий прочность.

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Трендовые цвета золотых украшений

В качестве лигатуры применяются разные материалы. Это существенно влияет на цвет драгоценного сплава. В ювелирном деле для изготовления украшений популярно такое золото:

Желтое. Кроме золота, в состав входят серебро и медь. Это традиционный и привычный глазу цвет драгоценного металла. Чем больше в сплаве серебряной части, тем светлее он будет. Благодаря лигатурам желтое золото получает высокую прочность и устойчивость к потускнению;

Красное. Цвет достигается посредством медной лигатуры, входящей в состав сплава. Это позволяет украшению, в котором есть красное золото, отлично держать форму и длительное время сохранять первозданный вид. Это ювелирное изделие будет гармонично смотреться как на светлой, так и на смуглой коже;

Белое. Этот сплав содержит серебро, платину и палладий. Белое золото характеризуется безупречным видом и универсальностью. Чистый и незатуманенный блеск сплава идеально подходит для привлечения внимания к камням в украшении;

В ювелирном деле часто применяется комбинированное золото. Оно состоит из двух и более сплавов, соединенных в одном изделии, чаще всего — из драгметалла красного и белого цветов. Мастера Столичной Ювелирной Фабрики™ поняли ценность такого сочетания, поэтому в каталоге представлены изделия из комбинированного золота. Сочетание драгметаллов в них подчеркивает элегантность и добавляет яркость деталям.

На что влияет проба золота

Эта характеристика обозначает количество драгметалла в лигатурном сплаве, из которого сделано ювелирное изделие. Проба золота обозначается трехзначным числом и напрямую влияет на стоимость украшения. Чем она выше, тем дороже изделие.

Для украшений ювелиры используют такие пробы:

375. В изделии содержится 37,5% золота, остальная часть приходится на различные лигатуры. Драгметалл применяется при изготовлении недорогих ювелирных украшений. Такое золото отличает привлекательный вид, однако оно чуть менее ярко блестит по сравнению со сплавами более высокой пробы. Основной плюс ювелирных изделий из этого драгметалла ― бюджетная цена;

585. В драгоценности содержится 58,5% золота и 41,5% лигатуры. Такой сплав применяется во многих украшениях Столичной Ювелирной Фабрики™. Золото 585 пробы не тускнеет и не теряет свой привлекательный вид;

750. Золотая часть в составе сплава составляет 75%. Эти украшения отличает устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также высокая ценность. Золото 750 пробы также представлено в Столичной Ювелирной Фабрике™. На его основе часто создаются дорогие украшения с бриллиантами;

Самая высокая проба драгметалла — 999. Однако ювелирные изделия из такого сплава встречаются крайне редко. В основном из золота 999 пробы делают банковские слитки. Их хранят в упаковке, чтобы избежать попадания воздуха, следов от пальцев или появления дефектов.

Золото — стабильная инвестиция?

Вложение денег в желтый драгоценный металл во все времена считалось хорошей идеей. Ученые, ювелиры и финансисты в один голос уверяют, что запас золота на планете не бесконечен, соответственно рано или поздно ему придет конец. По этой причине цена драгметалла будет только увеличиваться. И мы с этим согласны. Следовательно, вложения в него в мировой практике признаны надежными инвестициями.

Динамика цен на золото

Рассматривая стоимость драгметалла за последние 10 лет, стоит отметить, что она находится в постоянном движении. Ежесекундно котировки золота могут меняться то в большую, то в меньшую сторону.

Однако, несмотря на постоянные колебания цен, тенденция роста стоимости благородного металла остается неизменной. На мировом рынке принят стандарт меры золота в тройских унциях. Она равна 31,1 г.

Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) в 2014 году составляла 1275 дол. за унцию. В настоящее же время ее стоимость равняется 2270 дол.

Из сравнения наглядно видна тенденция роста цены благородного металла. Поэтому можно сделать вывод, что золото ― достаточно надежный актив.

Вложив деньги в драгоценности, получится не только уберечь деньги от инфляции, но и приумножить их в будущем.

Как инвестировать в золото

Ювелирные изделия можно задействовать, чтобы подчеркнуть достоинства и выделиться из толпы. Реализуя долгосрочные инвестиции в золото, необходимо выбирать определенные драгоценности. Эксперты Столичной Ювелирной Фабрики™ рекомендуют учитывать такие нюансы:

Необходимо приобретать украшения из золота не ниже 585-й пробы. Большая часть чистого металла гарантирует качество и долговечность. Стоит покупать украшения напрямую у изготовителя. Качество и подлинность изделий Столичной Ювелирной Фабрики™ подтверждены соответствующими сертификатами, что дает нашим покупателям уверенность в выгоде сделки. Наличие драгоценных камней в золотых украшениях добавляет им стоимости. В роли вставки могут выступать бриллианты, сапфиры, рубины или изумруды. В идеале камни должны быть весом более 1 карата. Нужно обращать внимание на уникальность украшения. Ювелирные изделия массового производства всегда будут стоить дешевле оригинальных шедевров именитых дизайнеров. Уникальность всегда ценна, и в случае с золотыми украшениями это правило работает без исключений. Покупателю спустя годы будет важен не сам металл, а мастерство ювелира и исключительность. По возможности, стоит отдать предпочтение драгоценностям ручной работы или ювелирным изделиям из лимитированных коллекций.

Выбирая украшения в Столичной Ювелирной Фабрике™, легко обеспечить надежную финансовую подушку, а также отличный инвестиционный вклад в будущее.

Качественными золотыми изделиями можно порадовать себя и передать их в наследство следующим поколениям.

Стоит отметить, что эксперты Столичной Ювелирной Фабрики™ не рекомендуют сдавать украшения в ломбард для получения прибыли. Поскольку там при оценке изделия учитывается исключительно его вес, а это значительно снижает стоимость.

Доступные цены для инвестиций

Столичная Ювелирная Фабрика™ (stolychnashop.com.ua) предлагает широкий ассортимент эксклюзивных золотых изделий собственного производства со стильным дизайном и высоким качеством исполнения. Они не только станут достойным украшением и дополнением коллекции, но и выступят выгодной инвестицией.

Ознакомившись с товарами на сайте Столичной Ювелирной Фабрики™, можно выбрать подходящую модель с наиболее доступной ценой за 1 грамм золота. На все изделия в каталоге предоставляется гарантия. Доставить выбранное украшение мы можем в любой населенный пункт Украины.

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