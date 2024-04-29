Чи варто інвестувати в золоті прикраси? Позиція Столичної Ювелірної Фабрики

З давніх-давен золото вважалося символом багатства, тому вироби з нього завжди були в ціні. І зараз часто люди ставлять собі питання, чи підходять вироби з такого дорогоцінного металу для інвестування.
Ми у Столичній Ювелірній Фабриці™ відповімо — так. Ця думка сформована багаторічним досвідом у виготовленні вишуканих прикрас, що є популярними в усьому світі. Наші експерти дають авторитетну оцінку доцільності вкладення коштів у золоті вироби. Розглянемо надійність цього активу, а також тонкощі інвестування в дорогоцінності.
Чистий благородний метал вирізняється сонячним кольором. Приваблива золота каблучка, браслет, сережки або інший виріб із цього матеріалу підкреслить гарний смак і гармонійно впишеться в образ. На колір прикраси впливає вид і кількість лігатури, доданої в сплав. Це компоненти, які надають м’якому за природою дорогоцінному металу необхідну для виробництва ювелірних виробів міцність.
Як лігатура застосовуються різні матеріали. Це істотно впливає на колір дорогоцінного сплаву. У ювелірній справі для виготовлення прикрас популярне таке золото:
У ювелірній справі часто застосовується комбіноване золото. Воно складається з двох і більше сплавів, з’єднаних в одному виробі, найчастіше — з дорогоцінного металу червоного і білого кольорів. Майстри Столичної Ювелірної Фабрики™ зрозуміли цінність такого поєднання, тому в каталозі представлені вироби з комбінованого золота. Поєднання дорогоцінних металів у них підкреслює елегантність і додає яскравості деталям.
Ця характеристика позначає кількість дорогоцінного металу в лігатурному сплаві, з якого зроблено ювелірний виріб. Проба золота позначається тризначним числом і безпосередньо впливає на вартість прикраси. Чим вона вища, тим дорожчий виріб.
Для прикрас ювеліри використовують такі проби:
Фото: Pexels
Вкладення грошей у жовтий дорогоцінний метал у всі часи вважалося гарною ідеєю. Вчені, ювеліри та фінансисти в один голос запевняють, що запас золота на планеті не нескінченний, відповідно рано чи пізно йому прийде кінець. З цієї причини ціна дорогоцінного металу буде тільки збільшуватися. І ми з цим згодні. Отже, вкладення в нього у світовій практиці визнані надійними інвестиціями.
Розглядаючи вартість дорогоцінного металу за останні 10 років, варто зазначити, що вона перебуває в постійному рухові. Щомиті котирування золота можуть змінюватися то в більший, то в менший бік.
Однак, попри постійні коливання цін, тенденція зростання вартості благородного металу залишається незмінною. На світовому ринку прийнято стандарт міри золота в тройських унціях. Вона дорівнює 31,1 г.
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) у 2014 році становила 1275 дол. за унцію. Нині ж її вартість дорівнює 2270 дол. за унцію.
З порівняння наочно видно тенденцію зростання ціни благородного металу. Тому можна зробити висновок, що золото — досить надійний актив.
З порівняння наочно видно тенденцію зростання ціни благородного металу. Тому можна зробити висновок, що золото — досить надійний актив.
Вклавши гроші в коштовності, вийде не тільки вберегти гроші від інфляції, а й примножити їх у майбутньому.
Ювелірні вироби можна використати, щоб підкреслити принади й виділитися з натовпу. Реалізуючи довгострокові інвестиції в золото, необхідно вибирати певні коштовності. Експерти Столичної Ювелірної Фабрики™ рекомендують враховувати такі нюанси:
Обираючи прикраси в Столичній Ювелірній Фабриці™, легко забезпечити надійну фінансову подушку, а також добрий інвестиційний внесок у майбутнє.
Якісними золотими виробами можна порадувати себе і передати їх у спадок наступним поколінням.
Якісними золотими виробами можна порадувати себе і передати їх у спадок наступним поколінням.
Варто зазначити, що експерти Столичної Ювелірної Фабрики™ не рекомендують здавати прикраси в ломбард для отримання прибутку. Оскільки там при оцінці виробу враховується виключно його вага, а це значно знижує вартість.
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Ознайомившись з товарами на сайті Столичної Ювелірної Фабрики™, можна вибрати відповідну модель з найбільш доступною ціною за 1 грам золота. На всі вироби в каталозі надається гарантія. Доставити обрану прикрасу можливо в будь-який населений пункт України.
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