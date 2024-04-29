Чи варто інвестувати в золоті прикраси? Позиція Столичної Ювелірної Фабрики

З давніх-давен золото вважалося символом багатства, тому вироби з нього завжди були в ціні. І зараз часто люди ставлять собі питання, чи підходять вироби з такого дорогоцінного металу для інвестування.

Ми у Столичній Ювелірній Фабриці™ відповімо — так. Ця думка сформована багаторічним досвідом у виготовленні вишуканих прикрас, що є популярними в усьому світі. Наші експерти дають авторитетну оцінку доцільності вкладення коштів у золоті вироби. Розглянемо надійність цього активу, а також тонкощі інвестування в дорогоцінності.

Види золота та його проби

Чистий благородний метал вирізняється сонячним кольором. Приваблива золота каблучка, браслет, сережки або інший виріб із цього матеріалу підкреслить гарний смак і гармонійно впишеться в образ. На колір прикраси впливає вид і кількість лігатури, доданої в сплав. Це компоненти, які надають м’якому за природою дорогоцінному металу необхідну для виробництва ювелірних виробів міцність.

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Трендові кольори золотих прикрас

Як лігатура застосовуються різні матеріали. Це істотно впливає на колір дорогоцінного сплаву. У ювелірній справі для виготовлення прикрас популярне таке золото:

Жовте. Крім золота, до складу входять срібло і мідь. Це традиційний і звичний оку колір дорогоцінного металу. Чим більше в сплаві срібної частини, тим світлішим він буде. Завдяки лігатурам жовте золото отримує високу міцність і стійкість до потьмяніння;

Червоне. Колір досягається за допомогою мідної лігатури, що входить до складу сплаву. Це дозволяє прикрасі, в якій є червоне золото, відмінно тримати форму і тривалий час зберігати первозданний вигляд. Цей ювелірний виріб матиме гармонійний вигляд як на світлій, так і на смаглявій шкірі;

Біле. Цей сплав містить срібло, платину і паладій. Біле золото характеризується бездоганним виглядом і універсальністю. Чистий і не затуманений блиск сплаву ідеально підходить для привернення уваги до каміння в прикрасі;

У ювелірній справі часто застосовується комбіноване золото. Воно складається з двох і більше сплавів, з’єднаних в одному виробі, найчастіше — з дорогоцінного металу червоного і білого кольорів. Майстри Столичної Ювелірної Фабрики™ зрозуміли цінність такого поєднання, тому в каталозі представлені вироби з комбінованого золота. Поєднання дорогоцінних металів у них підкреслює елегантність і додає яскравості деталям.

На що впливає проба золота

Ця характеристика позначає кількість дорогоцінного металу в лігатурному сплаві, з якого зроблено ювелірний виріб. Проба золота позначається тризначним числом і безпосередньо впливає на вартість прикраси. Чим вона вища, тим дорожчий виріб.

Для прикрас ювеліри використовують такі проби:

375. У виробі міститься 37,5% золота, інша частина припадає на різні лігатури. Дорогоцінний метал застосовується при виготовленні недорогих ювелірних прикрас. Таке золото вирізняється привабливим виглядом, проте воно трохи менш яскраво блищить порівняно зі сплавами вищої проби. Основний плюс ювелірних виробів з цього дорогоцінного металу — бюджетна ціна;

585. У коштовності міститься 58,5% золота і 41,5% лігатури. Такий сплав застосовується в багатьох прикрасах Столичної Ювелірної Фабрики™. Золото 585 проби не тьмяніє і не втрачає свій привабливий вигляд;

750. Золота частина в складі сплаву становить 75%. Ці прикраси відрізняє стійкість до впливу агресивних середовищ, а також висока цінність. Золото 750 проби також представлено в Столичній Ювелірній Фабриці™. На його основі часто створюються дорогі прикраси з діамантами;

Найвища проба дорогоцінного металу — 999. Однак ювелірні вироби з такого сплаву зустрічаються вкрай рідко. Здебільшого із золота 999 проби роблять банківські злитки. Їх зберігають в упаковці, щоб уникнути потрапляння повітря, слідів від пальців або появи дефектів.

Золото — стабільна інвестиція?

Вкладення грошей у жовтий дорогоцінний метал у всі часи вважалося гарною ідеєю. Вчені, ювеліри та фінансисти в один голос запевняють, що запас золота на планеті не нескінченний, відповідно рано чи пізно йому прийде кінець. З цієї причини ціна дорогоцінного металу буде тільки збільшуватися. І ми з цим згодні. Отже, вкладення в нього у світовій практиці визнані надійними інвестиціями.

Динаміка цін на золото

Розглядаючи вартість дорогоцінного металу за останні 10 років, варто зазначити, що вона перебуває в постійному рухові. Щомиті котирування золота можуть змінюватися то в більший, то в менший бік.

Однак, попри постійні коливання цін, тенденція зростання вартості благородного металу залишається незмінною. На світовому ринку прийнято стандарт міри золота в тройських унціях. Вона дорівнює 31,1 г.

Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) у 2014 році становила 1275 дол. за унцію. Нині ж її вартість дорівнює 2270 дол. за унцію.

З порівняння наочно видно тенденцію зростання ціни благородного металу. Тому можна зробити висновок, що золото — досить надійний актив.

Вклавши гроші в коштовності, вийде не тільки вберегти гроші від інфляції, а й примножити їх у майбутньому.

Як інвестувати в золото

Ювелірні вироби можна використати, щоб підкреслити принади й виділитися з натовпу. Реалізуючи довгострокові інвестиції в золото, необхідно вибирати певні коштовності. Експерти Столичної Ювелірної Фабрики™ рекомендують враховувати такі нюанси:

Необхідно купувати прикраси із золота не нижче 585-ї проби. Велика частка чистого металу гарантує якість і довговічність. Варто купувати прикраси безпосередньо у виробника. Якість і справжність виробів Столичної Ювелірної Фабрики™ підтверджені відповідними сертифікатами, що дає покупцям впевненість у вигоді угоди. Наявність дорогоцінних каменів у золотих прикрасах додає їм вартості. У ролі вставки можуть виступати діаманти, сапфіри, рубіни або смарагди. В ідеалі камені мають бути вагою понад 1 карат. Потрібно звертати увагу на унікальність прикраси. Ювелірні вироби масового виробництва завжди коштуватимуть дешевше за оригінальні шедеври іменитих дизайнерів. Унікальність завжди цінна, і у випадку із золотими прикрасами це правило працює без винятків. Покупцеві через роки буде важливий не сам метал, а майстерність ювеліра і винятковість. За можливості, варто віддати перевагу коштовностям ручної роботи або ювелірним виробам з лімітованих колекцій.

Обираючи прикраси в Столичній Ювелірній Фабриці™, легко забезпечити надійну фінансову подушку, а також добрий інвестиційний внесок у майбутнє.

Якісними золотими виробами можна порадувати себе і передати їх у спадок наступним поколінням.

Варто зазначити, що експерти Столичної Ювелірної Фабрики™ не рекомендують здавати прикраси в ломбард для отримання прибутку. Оскільки там при оцінці виробу враховується виключно його вага, а це значно знижує вартість.

Доступні ціни для інвестицій

Столична Ювелірна Фабрика™ (stolychnashop.com.ua) пропонує широкий асортимент ексклюзивних золотих виробів власного виробництва зі стильним дизайном і високою якістю виконання. Вони не лише стануть гідною прикрасою і доповненням колекції, а й стануть вигідною інвестицією.

Ознайомившись з товарами на сайті Столичної Ювелірної Фабрики™, можна вибрати відповідну модель з найбільш доступною ціною за 1 грам золота. На всі вироби в каталозі надається гарантія. Доставити обрану прикрасу можливо в будь-який населений пункт України.

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