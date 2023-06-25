То хто першовідкривачі? Давня історія чоловічих прикрас та які ювелірні вироби сьогодні в тренді

Підкреслити власну індивідуальність, носити як пам’ять про найрідніших чи просто тому, що подобається. Чоловіки також мають великий вибір прикрас. Якщо ти шукаєш щось корисне та цікаве на подарунок або щоб дізнатись, що є крім каблучки та браслета — читай детальніше далі.

Розповідаємо в нашому матеріалі, які прикраси існують для чоловіків, як їх вибрати та що зараз у тренді. А також дізнайся про історичний аспект, коли чоловіки почали носити прикраси.

Які прикраси існують для чоловіків

Чоловіки також люблять та носять прикраси. Це допомагає підкреслити стиль, індивідуальність, характер чи професію. Також прикраси мають і символічне значення — це може бути оберіг, вірування, цінності чи погляди.

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Вибрати нині прикраси буває досить складно, адже їх таке різноманіття. Особливо, якщо це на подарунок. Найчастіше чоловікам купують каблучки та браслети, тому обділяють увагою й інші красиві речі.

Подарувати комусь або придивитися для себе можна такі прикраси та аксесуари:

Каблучки та персні.

Браслети.

Годинники.

Ланцюжки.

Медальйони, кулони та підвіски.

Сережки.

Брошки.

Запонки.

Затискачі для краватки.

Як вибирати прикраси чоловікам — що зараз у тренді

Тренди на чоловічі прикраси є більш стійкими та плавними. З огляду на війну, великою популярністю користуються срібні жетони з гравіюванням, патріотичні кулони та прикраси-обереги.

На каблучках гравіюють імена, молитви та різні символи, що мають оберігати військових від небезпеки. Також з’явилося різноманіття хрестиків та кулонів.

Якщо ти хочеш подарувати щось незвичайне та унікальне, можна замовити в приватних ювелірних майстернях виготовлення особливої каблучки. Їх виготовляють із золота, срібла, платини, інших металів.

А ще новинкою на ювелірному ринку вважаються прикраси та обереги, виготовлені зі зброї. Це реалії, які спіткали українців. Однак наші люди вміють навіть із залишків ракет створювати красу.

Стійкими трендами також вважаються мінімалістичні стильні прикраси. Вони мають такі характеристики: маленькі дизайни, відсутність гравіювання, максимальна простота та зручність. А ще перевагу можна віддати натуральним матеріалам та вставкам з дерева, каміння, шкіри.

Недорогими та мінімалістичними є карбонові прикраси. Вони мають стильний вигляд, підходять до будь-якого образу та доволі бюджетні.

Звернути увагу можна не тільки на патріотичні прикраси, а й на етнічні мотиви. Каблучки, кулони чи підвіски з українськими символами та орнаментами виглядають унікально та вишукано.

Ретроспектива: коли чоловіки почали носити прикраси

Історія чоловічих прикрас сягає сивої давнини. За різними даними, найстаріші прикраси для чоловіків, що збереглися, це морські мушлі. Їм тисячі років. Також під час розкопок знаходили черепахові намиста, прикраси з кісток та зубів тварин, каміння тощо.

Їх використовували як спосіб вирізнення племен та народів, розпізнавальні та родинні знаки, підкреслення статусності, багатства. У давні часи прикраси були чоловічою особливістю. Жінкам вони були недоступні.

З розвідуванням золота та інших металів у Давньому Єгипті розпочалася нова ера прикрас. Саме єгиптяни стали першими, хто навчився працювати із золотом. Вони виготовляли прикраси неймовірної краси та складності. Це були кольє, ланцюжки, каблучки та персні.

Давні греки та римляни також вміли обробляти золото та срібло. Срібло було виключно для бідняків, а золото могли носити лише поважні особи. Кожна прикраса мала своє призначення і сенс, їх не носили щодня. Це були сакральні та індивідуальні речі.

У Середньовіччі з’явилися перші ювелірні майстерні, ремесло почало активніше розвиватися. Дозволити собі прикраси могли лише представники церкви, монархій, багатих дворян. Біднякам чи простим людям заборонялося носити золото, каміння та цінні прикраси.

Найпоширенішими в Середньовіччі були шпильки для волосся, золоті прикраси для зброї, брошки, браслети, прикраси для капелюха. Тоді ж носіння ювелірних виробів почало активніше поширюватися і на жінок.

Після освоєння морських шляхів відкрився доступ до дорогоцінного каміння, що додатково стимулювало розвиток ювелірної майстерності. Тому в епоху Відродження з’являються вишукані прикраси з камінням та металами.

З тих часів методи обробки, самі метали та сенси, закладені в прикраси, дещо змінилися. Прикраси стали більш доступними, простішими та технологічними. Звісно, деякі з них застарілі, залишилися на полицях музеїв як експонати. Але підібрати щось вишукане та цікаве можна для жінок та чоловіків навіть зараз.

Традиційні українські прикраси

Українські традиційні чоловічі прикраси багато перейняли від візантійської традиції, турецької культури і мали свої родзинки. Вони були оригінальними та мали своє призначення. Найяскравішими були козацькі прикраси.

До них відносяться сережка — одна чи дві (у лівому вусі — козак єдиний син у матері, а якщо в правому — козак є останнім чоловіком у роду), персні, інкрустовані шаблі та збруя.

На Заході Україні носили браслети з міді та вовни, гердани, розшиті бісером капелюхи. Гердани та капелюхи в жодному разі не можна було позичати, адже вони вважалися сильним оберегом від злого ока. Пізніше гердани почали носити і жінки.

Зараз вони разом із силянками набули нової хвилі популярності через цікавість та відродження української культури, тому придбати такі можна в майстринь на замовлення.

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