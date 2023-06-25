Кто же первооткрыватели? Древняя история мужских украшений и какие ювелирные изделия сегодня в тренде

Подчеркнуть свою индивидуальность, носить как память о самых родных или просто потому, что нравится. У мужчин тоже большой выбор украшений. Если ты ищешь что-то полезное и интересное для подарка или, чтобы узнать, что есть кроме кольца и браслета — читай подробнее дальше.

Рассказываем в нашем материале, какие украшения существуют для мужчин, как их выбрать и что сейчас в тренде. А также узнай об историческом аспекте, когда мужчины начали носить украшения.

Какие украшения существуют для мужчин

Мужчины тоже любят и носят украшения. Это помогает им подчеркнуть стиль, индивидуальность, характер или профессию. Также украшения имеют символическое значение — это может быть оберег, верование, ценности или взгляды.

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Выбрать сейчас украшения бывает достаточно сложно, ведь их такое разнообразие. Особенно если это на подарок. Чаще мужчинам покупают кольца и браслеты, поэтому обделяют вниманием и другие красивые вещи.

Подарить кому-нибудь или присмотреть для себя можно такие украшения и аксессуары:

Кольца и перстни.

Браслеты.

Часы.

Цепочки.

Медальоны, кулоны и подвески.

Серьги.

Броши.

Запонки.

Зажимы для галстука.

Как выбирать украшения мужчинам — что сейчас в тренде

Тренды на мужские украшения более устойчивы и плавны. Учитывая войну, большой популярностью пользуются серебряные жетоны с гравировкой, патриотические кулоны и украшения-обереги.

На кольцах гравируют имена, молитвы и разные символы, которые должны оберегать военных от опасности. Также появилось многообразие крестиков и кулонов.

Если ты хочешь подарить что-нибудь необычное и уникальное, можно заказать в частных ювелирных мастерских изготовление особенного кольца. Их изготовляют из золота, серебра, платины, других металлов.

Еще новинкой на ювелирном рынке считаются украшения и обереги, изготовленные из оружия. Это реалии, постигшие украинцев. Однако наши люди умеют даже из остатков ракет создавать красоту.

Устойчивыми трендами также считаются минималистические стильные украшения. Их характеристики: маленькие дизайны, отсутствие гравировки, максимальная простота и удобство. А еще предпочтение можно отдать натуральным материалам и вставкам из дерева, камней, кожи.

Недорогими и минималистичными являются карбоновые украшения. Они выглядят стильно, подходят к любому образу и довольно бюджетны.

Обратить внимание можно не только на патриотические украшения, но и на этнические мотивы. Кольца, кулоны или подвески с украинскими символами и орнаментами выглядят уникально и изысканно.

Ретроспектива: когда мужчины начали носить украшения

История мужских украшений уходит в древние времена. По разным данным, самые сохранившиеся старые украшения для мужчин это морские раковины. Им тысячи лет. Также во время раскопок находили черепаховые бусы, украшения из костей и зубов животных, камней и другого.

Их использовали как способ отличия племен и народов, опознавательные и родственные знаки, подчеркивание статусности, богатства. В древности украшения были мужской особенностью. Женщинам они были недоступны.

С разведыванием золота и других металлов в Древнем Египте началась новая эра украшений. Именно египтяне стали первыми, кто научился работать с золотом. Они изготовляли украшения невероятной красоты и сложности. Это были колье, цепочки, кольца и перстни.

Древние греки и римляне также умели обрабатывать золото и серебро. Серебро было исключительно для бедняков, а золото могли носить только уважаемые особи. Каждое украшение имело свое предназначение и смысл, их не носили каждый день. Это были сакральные и личные вещи.

В Средние века появились первые ювелирные мастерские, ремесло стало активнее развиваться. Позволить себе украшения могли только представители церкви, монархий, богатых дворян. Беднякам или простым людям запрещалось носить золото, камни и ценные украшения.

Самыми распространенными в Средневековье были шпильки для волос, золотые украшения для оружия, броши, браслеты, украшения для шляпы. Тогда же ношение ювелирных изделий стало активнее распространяться и на женщин.

После освоения морских путей открылся доступ к драгоценным камням, что дополнительно стимулировало развитие ювелирного мастерства. Поэтому в эпоху Возрождения появляются изысканные украшения с камнями и металлами.

С тех пор методы обработки, сами металлы и смыслы, заложенные в украшения, несколько изменились. Украшения стали более доступными, простыми и технологичными. Конечно, некоторые из них устаревшие, остались на полках музеев как экспонаты. Но подобрать что-нибудь изысканное и интересное можно для женщин и мужчин даже сейчас.

Традиционные украинские украшения

Украинские традиционные мужские украшения многое переняли от византийской традиции, турецкой культуры и имели свои изюминки. Они были оригинальны и имели свое предназначение. Самыми яркими были казацкие украшения.

К ним относятся серьга — одна или две (в левом ухе — казак единственный сын у матери, а если в правом — казак является последним мужчиной в роду), перстни, инкрустированные сабли и доспехи.

На западе Украины носили браслеты из меди и шерсти, герданы, расшитые бисером шляпы. Герданы и шляпы ни в коем случае нельзя было одалживать, ведь они считались сильным оберегом от злого глаза. Позже герданы стали носить и женщины.

Сейчас они вместе с силянками приобрели новую волну популярности из-за любопытства и возрождения украинской культуры, поэтому купить такие можно у мастериц на заказ.

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