Как перевестись на заочку: советы студентам, которые хотят изменить форму обучения

Дневная форма обучения — это не всегда удобно. Особенно тогда, когда студент хочет пойти на работу или имеет другие, важные для этого причины.

Ведь кроме выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ, нужно будет несколько часов в день присутствовать на лекциях и семинарах. Однако все эти проблемы можно решить одним способом — перевестись на заочную форму обучения. Как перевестись на заочку и что для этого нужно — читай в материале.

Как перевестись на заочку и что об этом говорит украинское законодательство

Если ты хочешь перевестись с одной формы обучения в другую, следует руководствоваться Законом Украины О высшем образовании. В ч. 1 ст. 4, указано, что граждане Украины свободны в выборе формы получения высшего образования, высшего учебного заведения, направления подготовки и специальности.

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Согласно с правами лиц, обучающихся в высшем учебном заведении, указанными в ст. 54 ЗУ О высшем образовании, студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, имеют право на выбор формы обучения (дневной или заочной).

Как перевестись на заочку и когда это можно делать

В Украине это можно сделать чаще всего в каникулярные периоды, когда студент официально завершил семестр. Однако правило это не действует для первокурсников. Перевестись они не могут потому, что еще не закончили первый учебный год.

Перевод на заочную форму часто происходит на места, финансируемые за счет физических и юридических лиц, при наличии свободных мест лицензированного объема и если академическая разница не превышает 20 кредитов.

Как перевестись на заочную форму обучения: пошаговая инструкция

Если ты хочешь перевестись на заочную форму обучения, следуй простым шагам:

Обратись в деканат своего института. Подай соответствующее заявление с мотивированным обоснованием такого решения. Уточни наличие лицензионных мест. После этого обращения деканат должен проверить наличие лицензионных мест по выбранной специальности. Далее будут сравнивать академическую разницу. В деканате сопоставят учебные планы дневной и заочной форм обучения. В таком случае, если разница не превышает 20 кредитов, перевод возможен. Чаще всего между дневной и заочной формами, в пределах одной специальности, академическая разница незначительна. Перевод в рамках высшего учебного заведения будет осуществлять ректор (директор) твоего учебного заведения.

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