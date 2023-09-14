Як перевестися на заочку: поради студентам, які хочуть змінити форму навчання

Денна форма навчання — це не завжди зручно. Особливо тоді, коли студент хоче піти на роботу або має інші, важливі на те причини.

Адже крім виконання рефератів, курсових, дипломних робіт потрібно буде кілька годин на день бути присутнім на лекціях та семінарах. Однак всі ці проблеми можна вирішити одним способом — перевестися на заочну форму навчання. Як перевестися на заочку та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як перевестися на заочку та що про це каже українське законодавство

Якщо ти хочеш перевестися з однієї форми навчання на іншу, слід керуватися Законом України Про вищу освіту. У ч. 1 ст. 4, вказано, що громадяни України вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки й спеціальності.

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Згідно з правами осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, зазначеними у ст. 54 ЗУ Про вищу освіту, студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на вибір форми навчання (денної або заочної).

Як перевестися на заочку та коли це можна робити

В Україні це можна зробити найчастіше лише в канікулярні періоди, коли студент офіційно завершив семестр. Однак правило це не є чинним для першокурсників. Перевестися вони не можуть через те, що вони ще не закінчили перший навчальний рік.

Переведення на заочну форму часто відбувається на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт), за умови наявності вільних місць ліцензованого обсягу та якщо академічна різниця не перевищує 20 кредитів.

Як перевестися на заочну форму навчання: покрокова інструкція

Якщо ти хочеш перевестися на заочну форму навчання, слідуй простим крокам:

Звернись до деканату свого інституту. Подай відповідну заяву з вмотивованим обґрунтуванням такого рішення. Уточни наявність ліцензійних місць. Після цього звернення деканат повинен перевірити наявність ліцензійних місць на обраній спеціальності. Далі будуть порівнювати академічну різницю. В деканаті зіставлять навчальні плани денної й заочної форм навчання. Якщо різниця не перевищує 20 кредитів, переведення можливе. Найчастіше між денною і заочною формами в межах однієї спеціальності академічна різниця незначна. Переведення в межах вищого закладу освіти здійснюватиме ректор (директор) твого закладу освіти.

Однак українські студенти масово виїздять на навчання за кордон. Як нам повертати відтік молоді та через що виникають такі проблеми, ми розбирали в нашому іншому матеріалі.

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