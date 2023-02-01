Как получить отсрочку от мобилизации 2023 и при каких условиях ее могут предоставить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Во время нее ВСУ пополняет свои ряды новыми военнослужащими по всей стране.
Однако есть случаи, когда человек не может нести службу из-за болезни или уходу за родными. Как получить отсрочку от мобилизации 2023 года — читай в материале.
По словам юриста Виктора Мазура, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:
По словам юриста, право на освобождение от призыва реализуется путем подачи заявления на отсрочку от призыва вместе с документами, подтверждающими соответствующие заявления. Поэтому необходимо собрать список всех важных бумаг и подать их в соответствующие органы.
Заявление об увольнении необходимо подать в ТЦК и СП по месту военного учета или призыва:
Ранее мы рассказывали, что будет в случае неявки в военкомат.
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