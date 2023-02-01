Как получить отсрочку от мобилизации 2023 и при каких условиях ее могут предоставить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Во время нее ВСУ пополняет свои ряды новыми военнослужащими по всей стране.

Однако есть случаи, когда человек не может нести службу из-за болезни или уходу за родными. Как получить отсрочку от мобилизации 2023 года — читай в материале.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

По словам юриста Виктора Мазура, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

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которые забронированы на период мобилизации и военное время органами государственной власти или другими государственными органами;

которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

женщины и мужчины, на попечении которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью первой или второй группы;

военнообязанные, занимающиеся постоянным уходом за больной женой или мужем;

студенты колледжей и вузов (обучающиеся на дневной форме обучения);

научные сотрудники ВУЗов, учителя;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Как получить отсрочку от мобилизации в 2023 году

По словам юриста, право на освобождение от призыва реализуется путем подачи заявления на отсрочку от призыва вместе с документами, подтверждающими соответствующие заявления. Поэтому необходимо собрать список всех важных бумаг и подать их в соответствующие органы.

Список документов и план действий:

Заявление об увольнении необходимо подать в ТЦК и СП по месту военного учета или призыва:

при получении повестки;

при необходимости — получения отметки ТЦК и СП военно-учетных документах при выезде за границу или справки.

Процедура получения отсрочки:

в заявлении следует предоставить паспортные данные заявителя;

просьба предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;

дата, подпись;

к заявлению добавить все необходимые документы;

после этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП;

комиссия ТЦК и СП принимает решение о предоставлении отсрочки;

лицу предоставляют выписку из книги протоколов с указанием ФИО, даты рождения, основания отсрочки, номера и даты протокола отсрочки, ФИО и подписями членов комиссии.

В результате на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении о предоставлении отсрочки.

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