Война в Украине

Как получить отсрочку от мобилизации 2023 и при каких условиях ее могут предоставить

Анна Голишевская, редактор сайта 01 февраля 2023, 20:30
2023
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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