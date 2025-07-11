Уплата штрафов через Резерв+: что за услуга и как ею воспользоваться

За нарушение правил военного учета, в частности, за неявку в ТЦК по повестке, предусмотрены штрафы. Это, как мы говорили ранее, от 17 до 25 тыс. грн для граждан, а для должностных и юридических лиц — от 34 до 59 тыс. грн. грн.

Теперь уплатить штраф за неуточнение данных можно прямо в приложении Резерв+. Кроме того, есть и свои интересные преимущества.

Больше об этом — дальше в материале.

Уплата штрафов через Резерв+

Как сообщили в Минобороны, теперь приложение станет еще более удобным, ведь ты сможешь платить штрафы онлайн через него.

Сначала услуга будет доступна только для уплаты штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Уплатить штраф за другие нарушения военного учета в Резерв+ можно будет позже.

До 16 июля 2025 года уплатить штраф онлайн можно со скидкой 50%, без очередей и бумаг.

Чтобы уплатить штраф через Резерв+, нужно:

обновить Резерв+ до последней версии;

перейди в меню Штрафы онлайн, подай заявление о признании нарушения и в течение трех дней получи решение ТЦК;

оплаты штраф в 8500 грн — 50% от полной суммы.

Если оплата прошла хорошо, красная лента исчезнет.

Напомним, что уплатить штраф нужно в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+.

Известно, что потом уплатить штрафы можно будет за большее количество услуг. Пока их запускают поочередно, чтобы не перегрузить сервис.

— Штрафы онлайн — это сервис для решения вопроса, ранее требовавшего личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерве+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу — так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами.

Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев, — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме того, в Резерве+ можно подписать контракт с ВСУ онлайн. Как это сделать читай в материале.

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