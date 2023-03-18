Война в Украине

Не могу дышать, живу в аду, ужасы преследуют меня… Как в психбольнице Павловка спасают наших защитников

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 марта 2023, 19:30
Павлівка
Фото: Facebook, Getty Images

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