Війна в Україні

Не можу дихати, живу у пеклі, жахи переслідують мене… Як у психлікарні Павлівка рятують наших захисників

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Березня 2023, 19:30
Павлівка
Фото: Facebook, Getty Images

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