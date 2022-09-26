Что еще нужно взять в общежитие, кроме открывалки и тазика – советы для студентов

Почти каждый из нас проходит студенческую жизнь, особенно общежития. И большинство берет вещи, которые просто попались под руку. Но не захламляй свою комнату, возьми самое необходимое, что действительно пригодится. Читай материал, и составляй список вещей для твоего комфорта.
Учитывай, что половину осени ты будешь жить без отопления, то есть нужно взять:
Не все общежития дают подушки и одеяла, узнай об этом заранее, чтобы отправить все по почте.
Думаю, говорить о мыле и шампуне не нужно, потому что все должны это знать. Но чтобы помыться, лучше возьми резиновые тапочки, потому что грибок в общих душевых бодрствует, и ждет свою новую жертву. Да и вообще никто не будет намывать тебе пол, поэтому лучше самому(-ой) предостеречься от этого.
Для комфорта бери два полотенца, потому что пока одно будет сохнуть, ты можешь воспользоваться другим. И, конечно, возьми с собой небольшое полотенце для рук и для ног отдельно.
Зубную щетку ты будешь часто носить с собой в душ или “в умывальники”, поэтому имей для нее чехол.
Зубную щетку ты будешь часто носить с собой в душ или “в умывальники”, поэтому имей для нее чехол.
Общежитие бывает непредсказуемым. Никогда не знаешь, когда отключат горячую воду, так что приобрети тазик или другую большую емкость, в которую сможешь греть себе воду.
Покупать обогреватель (если позволяет администрация), чайник, сушилку, мусорное ведро, веник и швабру — очень дорогое удовольствие для одного, поэтому вы можете разделить предметы между собой, чтобы скинуться и купить всё вместе, это очень рационально.
Какие же лекарства брать с собой в общежитие? Пока ты учишься готовить себе еду, пока будешь питаться в разных столовых, твой желудок может сказать тебе “пока”, поэтому самые главные препараты в твоей аптечке – антидоты, то есть таблетки от отравления.
Также всегда нужно иметь при себе:
Если есть хронические заболевания, позаботься и о медикаментах для защиты от них.
Нужно взять с собой:
Для того чтобы что-то приготовить, возьми с собой:
Бери только те вещи, которые любишь носить, не бери того, что дома лежало на полках и ни разу не использовалось, в общежитии оно будет занимать место. А его там немного. Попробуй заранее скомбинировать себе луки. Так ты избежишь лишних вещей. Что касается верхней одежды, то смотри на погоду в том городе, где ты будешь жить.
Также ты можешь брать с собой утюг и вешалки. Покупай органайзеры или пластиковые комодики, чтобы поместить все свои вещи компактно. Но куда же без собственных гаджетов, бери все, что ты любишь, главное подумай о том, как ты будешь их заряжать, потому что удлинитель тебе никто не выдаст.
Пригодится также личная лампа или ночник, на случай, когда ты еще учиться, а соседи уже захотят спать.
Пригодится также личная лампа или ночник, на случай, когда ты еще учиться, а соседи уже захотят спать.
Хорошей идеей также будет настенный шкафчик над кроватью, куда можно будет ставить книги и тетради для обучения.
Создавай атмосферу вместе со своими соседями, вешай гирлянды, фото с друзьями и родственниками. Делайте вместе комфортную комнату для себя. И чтобы легче пройти адаптационный период, выходи из своей зоны комфорта.