Что еще нужно взять в общежитие, кроме открывалки и тазика – советы для студентов

Почти каждый из нас проходит студенческую жизнь, особенно общежития. И большинство берет вещи, которые просто попались под руку. Но не захламляй свою комнату, возьми самое необходимое, что действительно пригодится. Читай материал, и составляй список вещей для твоего комфорта.

Для хорошего и теплого сна

Учитывай, что половину осени ты будешь жить без отопления, то есть нужно взять:

теплую пижаму

легкую пижаму

халат

носочки

постельное белье х2 (чтобы когда стирать его, не остаться спать на голом матрасе)

плед, чтобы твоя кровать была аккуратной и никто не садился в одежде на постель

электропростынь (по желанию, но пользуйся ею ответственно)

Не все общежития дают подушки и одеяла, узнай об этом заранее, чтобы отправить все по почте.

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Вещи для личной гигиены

Думаю, говорить о мыле и шампуне не нужно, потому что все должны это знать. Но чтобы помыться, лучше возьми резиновые тапочки, потому что грибок в общих душевых бодрствует, и ждет свою новую жертву. Да и вообще никто не будет намывать тебе пол, поэтому лучше самому(-ой) предостеречься от этого.

Для комфорта бери два полотенца, потому что пока одно будет сохнуть, ты можешь воспользоваться другим. И, конечно, возьми с собой небольшое полотенце для рук и для ног отдельно.

Зубную щетку ты будешь часто носить с собой в душ или “в умывальники”, поэтому имей для нее чехол.

Общежитие бывает непредсказуемым. Никогда не знаешь, когда отключат горячую воду, так что приобрети тазик или другую большую емкость, в которую сможешь греть себе воду.

Предметы совместного использования

Покупать обогреватель (если позволяет администрация), чайник, сушилку, мусорное ведро, веник и швабру — очень дорогое удовольствие для одного, поэтому вы можете разделить предметы между собой, чтобы скинуться и купить всё вместе, это очень рационально.

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Аптечка – главное

Какие же лекарства брать с собой в общежитие? Пока ты учишься готовить себе еду, пока будешь питаться в разных столовых, твой желудок может сказать тебе “пока”, поэтому самые главные препараты в твоей аптечке – антидоты, то есть таблетки от отравления.

Также всегда нужно иметь при себе:

таблетки от головной боли

жаропонижающие

анальгетики

перекись

лейкопластырь

термометр (лучше электронный)

капли от насморка

мази от ожогов

абсорбирующие таблетки

противоаллергические препараты (даже если нет аллергии. Она может быть приобретена или поможешь своим соседям)

лекарство от диареи

Если есть хронические заболевания, позаботься и о медикаментах для защиты от них.

Без посуды никуда

Нужно взять с собой:

две тарелки глубокую и мелкую

чашку

ложки (большую и чайную), вилки, ножи, открывалку

Для того чтобы что-то приготовить, возьми с собой:

большую и маленькую кастрюлю

сковороду

мисочку

доску для обработки продуктов

несколько лопаток, чтобы было чем насыпать суп и мешать картошку.

дуршлаг

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Личные вещи

Бери только те вещи, которые любишь носить, не бери того, что дома лежало на полках и ни разу не использовалось, в общежитии оно будет занимать место. А его там немного. Попробуй заранее скомбинировать себе луки. Так ты избежишь лишних вещей. Что касается верхней одежды, то смотри на погоду в том городе, где ты будешь жить.

Также ты можешь брать с собой утюг и вешалки. Покупай органайзеры или пластиковые комодики, чтобы поместить все свои вещи компактно. Но куда же без собственных гаджетов, бери все, что ты любишь, главное подумай о том, как ты будешь их заряжать, потому что удлинитель тебе никто не выдаст.

Пригодится также личная лампа или ночник, на случай, когда ты еще учиться, а соседи уже захотят спать.

Хорошей идеей также будет настенный шкафчик над кроватью, куда можно будет ставить книги и тетради для обучения.

Создавай атмосферу вместе со своими соседями, вешай гирлянды, фото с друзьями и родственниками. Делайте вместе комфортную комнату для себя. И чтобы легче пройти адаптационный период, выходи из своей зоны комфорта.