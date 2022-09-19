Экстрим VS привычный “пузырь” — кому нужно выйти из зоны комфорта и как это сделать

Во время войны подавляющее большинство украинцев забыли, что такое зона комфорта. Кто-то остался в своем населенном пункте и пережил ужасы оккупации, кто-то уехал и скитался по чужим домам, а кто-то пошел на фронт.

Но за более чем полгода вторжения наши тело и психика как-никак постепенно адаптируются и формируют новый “пузырь”. Нужно ли там оставаться или все же выйти из него?

Врач-психиатр Спартак Суббота рассказал украинскому актеру Евгению Яновичу в YouTube-проекте Подкаст терапия о зоне комфорта и всем, что с ней связано.

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Нужно ли человеку выходить из зоны комфорта

Кандидат психологических наук Спартак Суббота объясняет, что все зависит от того, какие цели у человека.

К примеру, есть люди, у которых есть определенные потребности. Но они не могут их реализовать, потому что не могут вырасти. Для определенного роста и развития им необходима зона комфорта.

Но только на время: чтобы реабилитироваться, иметь функции рекреации. Но после этого им все равно нужно будет выходить из зоны комфорта, — говорит психиатр.

Что считать выходом из зоны комфорта

Оказывается, это тоже очень индивидуально. Представь, что для некоторых людей выход из зоны комфорта — это комфорт. То есть люди, которые любят экстрим, испытывают удовольствие от постоянного выхода из зоны комфорта.

Поэтому когда экстрима нет, а есть обычные удобные условия — для них это некомфортно.

В некоторых случаях мы используем “экспозиционную терапию”. Она направлена ​​на то, чтобы путем неприятных ощущений, но систематического снижения реакции на эти неприятные ощущения, человек адаптировался.

Например, если у человека фобия, то используем эту терапию: человек постоянно находится возле раздражителя, чтобы снизить реакцию нервной системы на сам раздражитель, — говорит Спартак.

Такая терапия работает со всеми людьми. Но порог чувствительности у каждого разный, поэтому нужно правильно использовать экспозицию.

Чтобы нервная система адаптировалась к изменениям, раздражитель должен быть не сильнее, чем на шесть-семь баллов по десятибалльной шкале.

А если, например, женщина с клаустрофобией, занялась “самолечением” и сразу поехала на лифте и застряла, то после этого страх только усилится.

Но для того чтобы поехать на лифте, ей нужно было сначала постоять рядом с ним. Потом вообразить, что она едет на нем. Еще можно было побыть в машине, но иметь при этом возможность из нее выйти самостоятельно, — отмечает врач.

В общей сложности человек должен сделать десять шагов для того, чтобы пройти экспозиционную терапию и выйти из зоны комфорта.

Смотри полный выпуск проекта Евгения Яновича и Спартака Субботы Подкаст терапия.

Чтобы выйти из зоны комфорта, сначала нужно об этом подумать и поставить цель. Читай, почему важно мечтать во время войны и как это правильно делать, чтобы получить желаемое.

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