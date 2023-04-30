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Что же произошло в Севастополе и какая ситуация на фронте — карта боевых действий на 30 апреля 2023 года, отчет Генштаба и аналитика ISW

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 30 апреля 2023, 09:00
карта бойових дій 30 квітня 2023
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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