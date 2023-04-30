Что же произошло в Севастополе и какая ситуация на фронте — карта боевых действий на 30 апреля 2023 года, отчет Генштаба и аналитика ISW

Пока украинские военные защищают страну, гражданский народ продолжает их поддерживать, работать и следить, что показывает карта боевых действий сегодня.

Да, все мы с надеждой ждем контрнаступления, но для этого Генштаб просит об информационной тишине, а мы напоминаем, что каждый, даже самый маленький донат, имеет значение для военных.

Вікна собрали в один материал отчет Генерального штаба, карты боевых действий и аналитику Института изучения войны.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что финансист группы Вагнера Евгений Пригожин пригрозил вывести войска Вагнера из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам Вагнера.

Вероятно, 29 апреля украинские силы атаковали нефтехранилище в Севастополе волной БПЛА Мугин-5.

В то же время, российские оккупационные власти и чиновники пограничной зоны расширили меры безопасности и фильтрационные меры, вероятно, в ожидании усиления активности украинских партизан в поддержку потенциального украинского контрнаступления.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки было отражено 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевке, Каменке, Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Лиману Первому, Кисловке, Берестову Харьковской области и Новоселовскому в Луганской области.

враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевке, Каменке, Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Лиману Первому, Кисловке, Берестову Харьковской области и Новоселовскому в Луганской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому Луганской области и Новосадово, Торскому, Белогоровку, Верхнекаменному и Раздолевке — Донецкой.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому Луганской области и Новосадово, Торскому, Белогоровку, Верхнекаменному и Раздолевке — Донецкой. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское. На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победа и Парасковеевке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времивку, Новоселку, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон. Во временно оккупированном Севастополе возник пожар на нефтебазе возле Казачьей бухты, который уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн. Это повлекло за собой панику в городе и слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность своих стратегических объектов. По информации, нефтебаза снабжала горючим корабли Черноморского флота РФ, проводившими ракетные удары по мирным городам Украины. К сожалению, мирные люди и гражданские объекты часто становились мишенями российских террористов. Хотя, к счастью, в результате этого пожара пострадавшие не были зафиксированы. В свете такой ситуации российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск и указывать места проведения на территории России. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины совершила три удара по районам сосредоточения личного состава, а также были сбиты два БПЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один БПЛА неустановленного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии также осуществили удары по сосредоточению живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Напомним, вчера завершилась поисково-спасательная операция в Умани. В результате ракетного удара ВС РФ погибли 23 человека: 22 жертвы получили из-под завалов, еще один гражданский скончался в больнице.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!