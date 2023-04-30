Что же произошло в Севастополе и какая ситуация на фронте — карта боевых действий на 30 апреля 2023 года, отчет Генштаба и аналитика ISW

Пока украинские военные защищают страну, гражданский народ продолжает их поддерживать, работать и следить, что показывает карта боевых действий сегодня.
Да, все мы с надеждой ждем контрнаступления, но для этого Генштаб просит об информационной тишине, а мы напоминаем, что каждый, даже самый маленький донат, имеет значение для военных.
Вікна собрали в один материал отчет Генерального штаба, карты боевых действий и аналитику Института изучения войны.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что финансист группы Вагнера Евгений Пригожин пригрозил вывести войска Вагнера из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов наемникам Вагнера.
Вероятно, 29 апреля украинские силы атаковали нефтехранилище в Севастополе волной БПЛА Мугин-5.
В то же время, российские оккупационные власти и чиновники пограничной зоны расширили меры безопасности и фильтрационные меры, вероятно, в ожидании усиления активности украинских партизан в поддержку потенциального украинского контрнаступления.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки было отражено 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.
Во временно оккупированном Севастополе возник пожар на нефтебазе возле Казачьей бухты, который уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.
Это повлекло за собой панику в городе и слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность своих стратегических объектов.
По информации, нефтебаза снабжала горючим корабли Черноморского флота РФ, проводившими ракетные удары по мирным городам Украины.
По информации, нефтебаза снабжала горючим корабли Черноморского флота РФ, проводившими ракетные удары по мирным городам Украины.
К сожалению, мирные люди и гражданские объекты часто становились мишенями российских террористов. Хотя, к счастью, в результате этого пожара пострадавшие не были зафиксированы. В свете такой ситуации российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск и указывать места проведения на территории России.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины совершила три удара по районам сосредоточения личного состава, а также были сбиты два БПЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один БПЛА неустановленного типа.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины совершила три удара по районам сосредоточения личного состава, а также были сбиты два БПЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один БПЛА неустановленного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии также осуществили удары по сосредоточению живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.
Напомним, вчера завершилась поисково-спасательная операция в Умани. В результате ракетного удара ВС РФ погибли 23 человека: 22 жертвы получили из-под завалов, еще один гражданский скончался в больнице.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!