Що ж сталося у Севастополі та яка ситуація на фронті — карта бойових дій на 30 квітня 2023, звіт Генштабу та аналітика ISW

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Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 30 Квітня 2023, 09:00
карта бойових дій 30 квітня 2023
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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