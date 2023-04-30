Що ж сталося у Севастополі та яка ситуація на фронті — карта бойових дій на 30 квітня 2023, звіт Генштабу та аналітика ISW

Поки українські військові боронять країну, цивільний народ продовжує підтримувати їх, працювати та слідкувати, що показує карта бойових дій сьогодні.

Так, всі ми з надією чекаємо на контрнаступ, але для цього Генштаб просить про інформаційну тишу, а ми нагадуємо, що кожен, навіть найменший донат, має значення для військових.

Вікна зібрали в один матеріал звіт Генерального штабу, карти бойових дій та аналітику Інституту вивчення війни.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин пригрозив вивести війська Вагнера з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям Вагнера.

Ймовірно, 29 квітня українські сили атакували нафтосховище в Севастополі хвилею БПЛА Мугін-5.

Водночас російська окупаційна влада та чиновники прикордонної зони розширили заходи безпеки та фільтраційні заходи, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизанів на підтримку потенційного українського контрнаступу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник завдав сім ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.

минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Новосілку, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку та Кам’янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Берислав, Козацьке, Іванівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон. У тимчасово окупованому Севастополі виникла пожежа на нафтобазі біля Козачої бухти, яка знищила 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. Це спричинило паніку в місті та чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку своїх стратегічних об’єктів. За інформацією, нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які проводили ракетні удари по мирних містах України. На жаль, мирні люди та цивільні об’єкти часто ставали мішенями російських терористів. Хоча, на щастя, в результаті цієї пожежі постраждалих не було зафіксовано. У світлі такої ситуації, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку та вказувати місця проведення на території Росії. За минулу добу авіація Сил оборони України здійснила три удари по районах зосередження особового складу, а також було збито два БпЛА типу Shahed, один розвідувальний Орлан-10 та ще один БпЛА невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії також здійснили удари по зосередженню живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Нагадуємо, вчора завершилася пошуково-рятувальна операція в Умані. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ загинули 23 особи: 22 жертви дістали з-під завалів, ще один цивільний помер у лікарні.

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