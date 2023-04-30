Що ж сталося у Севастополі та яка ситуація на фронті — карта бойових дій на 30 квітня 2023, звіт Генштабу та аналітика ISW

Поки українські військові боронять країну, цивільний народ продовжує підтримувати їх, працювати та слідкувати, що показує карта бойових дій сьогодні.
Так, всі ми з надією чекаємо на контрнаступ, але для цього Генштаб просить про інформаційну тишу, а ми нагадуємо, що кожен, навіть найменший донат, має значення для військових.
Вікна зібрали в один матеріал звіт Генерального штабу, карти бойових дій та аналітику Інституту вивчення війни.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин пригрозив вивести війська Вагнера з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям Вагнера.
Ймовірно, 29 квітня українські сили атакували нафтосховище в Севастополі хвилею БПЛА Мугін-5.
Водночас російська окупаційна влада та чиновники прикордонної зони розширили заходи безпеки та фільтраційні заходи, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизанів на підтримку потенційного українського контрнаступу.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник завдав сім ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.
У тимчасово окупованому Севастополі виникла пожежа на нафтобазі біля Козачої бухти, яка знищила 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю близько 40 тисяч тонн.
Це спричинило паніку в місті та чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку своїх стратегічних об’єктів.
За інформацією, нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які проводили ракетні удари по мирних містах України.
За інформацією, нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які проводили ракетні удари по мирних містах України.
На жаль, мирні люди та цивільні об’єкти часто ставали мішенями російських терористів. Хоча, на щастя, в результаті цієї пожежі постраждалих не було зафіксовано. У світлі такої ситуації, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку та вказувати місця проведення на території Росії.
За минулу добу авіація Сил оборони України здійснила три удари по районах зосередження особового складу, а також було збито два БпЛА типу Shahed, один розвідувальний Орлан-10 та ще один БпЛА невстановленого типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії також здійснили удари по зосередженню живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.
Нагадуємо, вчора завершилася пошуково-рятувальна операція в Умані. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ загинули 23 особи: 22 жертви дістали з-під завалів, ще один цивільний помер у лікарні.
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