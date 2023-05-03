Количество жертв во время Второй мировой войны: сколько людей потеряла Украина в 1939–1945 годах

1939–1945 годы вошли в мировую историю как Вторая мировая война. Это один из крупнейших вооруженных конфликтов за все время существования человечества.

А для Украины эти годы стали огромной трагедией и обернулись большими потерями. Какое количество жертв во время Второй мировой войны — читай в материале.

Война 1939–1945 годов: как все начиналось

Известно, что 23 августа 1939 года Советский Союз и Германия заключили договор под названием Пакт Молотова — Риббентропа. Этот документ являлся своеобразным распределением сфер влияния сторон в восточной Европе.

Через неделю после его подписания и началась война.

В 1939 году (1 сентября) Гитлер напал на Польшу, оккупировав ее западную часть. Уже несколько недель спустя Сталин начал вводить свои войска в восточную часть Польши. Таким образом, страну разделили по рекам Висла и Сян.

Число жертв во время Второй мировой войны и потери Украины

Известно, что общие потери военных и гражданского населения во время войны по разным данным составляют от 50 до 75 млн человек. По исследованию Украинского института национальной памяти, из них примерно от 8 до 10 млн — украинцы.

Были разрушены и уничтожены 700 городов и 28 тыс. украинских сел.

Также институт называет цифру в 5 млн человек. Это — убитое мирное население во времена Второй мировой.

Украина как эпицентр трагических событий

Украина была в эпицентре трагических событий, ведь около 7 млн украинцев участвовали в боевых действиях. В ходе эвакуации из Украины на восток СССР было вывезено около тысячи промышленных предприятий.

Однако не все вернулись назад. Невозможно также не упомянуть о жертвах Холокоста.

Он являлся государственным преследованием и убийством 6 млн европейских евреев нацистским режимом Германии и его союзниками и коллаборационистами.

Вторая мировая война и ядерное оружие

Во время Второй мировой войны произошел случай военного применения ядерного оружия. 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу Малыш на Хиросиму, а уже через несколько дней, 9 августа, бомбу Толстяк — на Нагасаки.

От этих взрывов сразу же погибли около 70 тыс. жителей Хиросимы и 60 000 тыс. жителей Нагасаки.

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