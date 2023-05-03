Війна в Україні

Кількість жертв під час Другої світової війни: скільки людей втратила Україна в 1939–1945 роках

Анна Голішевська, редакторка сайту 03 Травня 2023, 16:30
Війна
Фото: Unsplash

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