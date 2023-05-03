Кількість жертв під час Другої світової війни: скільки людей втратила Україна в 1939–1945 роках

1939−1945 роки увійшли у світову історію як Друга світова війна. Це один з найбільших збройних конфліктів за весь час існування людства.

А для України ці роки стали величезною трагедією та завдали приголомшливих втрат. Яка кількість жертв під час Другої світової війни — читай в матеріалі.

Війна 1939–1945 років: як усе починалося

Відомо, що 23 серпня 1939 року Радянський Союз та Німеччина уклали договір під назвою Пакт Молотова — Ріббентропа. Цей документ був своєрідним розподілом сфер впливу сторін у східній Європі. Через тиждень після його підписання і почалася війна.

У 1939 році (1 вересня) Гітлер напав на Польщу, окупувавши її західну частину.

Уже за кілька тижнів Сталін почав вводити свої війська у східну частину Польщі. Країну фактично поділили по річках Вісла та Сян.

Кількість жертв під час Другої світової війни та втрати України

Наразі відомо, що загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до 75 млн людей.

За дослідженням Українського інституту національної пам’яті, з них приблизно від 8 до 10 млн — українці. Було зруйновано та знищено 700 міст та 28 тис. українських сіл.

Також інститут називає цифру у 5 млн осіб. Це — вбите мирне населення у часи Другої світової.

Україна як епіцентр трагічних подій

Україна була в епіцентрі трагічних подій, адже близько 7 млн українців брали участь у бойових діях. Під час евакуації з України на схід СРСР було вивезено близько тисячі промислових підприємств.

Однак не всі з них повернули назад. Неможливо й не згадати про жертв Голокосту.

Це було переслідування та вбивство 6 млн європейських євреїв нацистським режимом Німеччини та його союзниками й колабораціоністами.

Друга світова війна та ядерна зброя

У часи Другої світової війни стався випадок військового застосування ядерної зброї. 6 серпня 1945 року США скинули атомну бомбу Малюк на Хіросіму, а вже за кілька днів, 9 серпня, бомбу Товстун — на Нагасакі.

Від цих вибухів одразу загинули близько 70 тис. мешканців Хіросіми та 60 тис. мешканців Нагасакі.

Раніше ми розповідали, що таке традиції та правила ведення війни: що дозволено та за що карають.