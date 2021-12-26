Лед – не игровая площадка. Как избежать беды и что делать, если провалился в водоем

Нина Гербич, редактор сайту 26 декабря 2021, 16:00
Что делать если провалился под лед: правила поведения на льду

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