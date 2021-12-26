Лед – не игровая площадка. Как избежать беды и что делать, если провалился в водоем

С наступлением холодов и зимних каникул все больше людей спешат на замерзшие реки и озера, чтобы испытать лед на прочность.
Однако низкая температура воздуха — не гарантия, что лед надежный и веселое время не завершится очередным несчастным случаем.
Ранее мы рассказывали, как из-за коварного льда двое детей утонули в пруду в поселке Раздольное в Херсонской области.
Их тела вытащили из воды спасатели. Ребятам было 8 и 9 лет. По предварительной информации полиции, днем они без присмотра катались на санках.
А потом выехали на замерзший водоем, где и провалились под лед.
Трагедией могли закончиться забавы у водоема и в Кропивницком. Там едва не погибла пятиклассница.
Выбраться на берег ей помог директор местного онкоцентра, нырнув за девочкой в воду.
В этом году, к сожалению, также известны случаи, когда дети или взрослые проваливались под лед.
Как предотвратить беду и что делать, когда лед под вами все таки треснул — рассказываем в нашем материале.
Обьясните ребенку простыми словами, почему это опасно, и какие последствия могут быть.
1. Часто снаружи очень трудно определить, какой толщины лед. Крепкий лед обычно имеет синеватый или зеленоватый оттенок, в отличие от более слабого (белого и желтоватого).
Впрочем, его цвет — не гарантия безопасности, как и сильные морозы. Относительно безопасным считается для одного человека лед толщиной 7 см.
Для группы людей — более 15 см, а во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.
2. Близость к берегу тоже не спасет. Лед часто неплотно соединяется с ним, бывают трещины и полости с воздухом.
А в отдельных местах даже близко к берегу глубина достигает нескольких метров. Также лед всегда тоньше у зарослей камыша и под снегом.
3. Провалившись под лед достаточно 5–15 минут, чтобы умереть от шока.
В ледяной воде у человека перехватывает дыхание, голову словно сжимает железный обруч, ускоряется сердцебиение.
Чтобы спастись от холода, организм “включает” защиту – начинается сильная дрожь. Благодаря чему согревается, но спустя некоторое время и этого тепла становится недостаточно.
Когда температура тела снижается до 30 градусов, дрожь прекращается и организм очень быстро охлаждается. Становится реже дыхание, замедляется пульс, падает давление.
В первую очередь, не паниковать, а звать на помощь и действовать по такому алгоритму:
Ни в коем случае не пытайтесь подняться и стать на ноги – это только увеличит риск снова “уйти” под лед;
Сразу отметим, что оказание помощи провалившемуся под лед человеку, — очень опасное занятие. Поэтому требует особой сосредоточенности, собранности и взвешенности в действиях.
Если вы уверены, что сможете (готовы) спасти человека, тогда соблюдайте следующие правила:
Первый в “цепи” подает пострадавшему подручные средства. Вместе начинают тянуть на поверхность льда и отползать из опасной зоны.
Действовать нужно уверенно и быстро, ведь пострадавший мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда быстро тянет его вниз;
Нельзя согревать потерпевшего слишком быстро. Погружать в теплую воду, тем более горячую. В лучшем случае это приведет к опасному учащению сердцебиения. В худшем – вызовет гангрену.
Кроме того, категорически запрещается растирать тело. Это приводит к разрушению капилляров, образованию кровотечений, синякам.
А главное, охлажденная кровь из периферических сосудов начинает активно поступать в жизненно важные органы, что ускоряет и продолжает снижать температуру тела.
СЦР продолжать до восстановления сердцебиения и дыхания.
Нынче мороз не щадит никого. Обильный снег с вьюгой пришли и на украинский восток, доставив нашим защитникам немало хлопот.
Если тебе интересно узнать больше об окопной войне в экстремальных зимних условиях, советуем пересмотреть сюжет, как наши бойцы на передовой защищают Украину в метель.