Лед – не игровая площадка. Как избежать беды и что делать, если провалился в водоем

С наступлением холодов и зимних каникул все больше людей спешат на замерзшие реки и озера, чтобы испытать лед на прочность.

Однако низкая температура воздуха — не гарантия, что лед надежный и веселое время не завершится очередным несчастным случаем.

Ранее мы рассказывали, как из-за коварного льда двое детей утонули в пруду в поселке Раздольное в Херсонской области.

Их тела вытащили из воды спасатели. Ребятам было 8 и 9 лет. По предварительной информации полиции, днем ​​они без присмотра катались на санках.

А потом выехали на замерзший водоем, где и провалились под лед.

Трагедией могли закончиться забавы у водоема и в Кропивницком. Там едва не погибла пятиклассница.

Выбраться на берег ей помог директор местного онкоцентра, нырнув за девочкой в ​​воду.

В этом году, к сожалению, также известны случаи, когда дети или взрослые проваливались под лед.

Как предотвратить беду и что делать, когда лед под вами все таки треснул — рассказываем в нашем материале.

Как объяснить ребенку, почему выходить на лед опасно

Обьясните ребенку простыми словами, почему это опасно, и какие последствия могут быть.

1. Часто снаружи очень трудно определить, какой толщины лед. Крепкий лед обычно имеет синеватый или зеленоватый оттенок, в отличие от более слабого (белого и желтоватого).

Впрочем, его цвет — не гарантия безопасности, как и сильные морозы. Относительно безопасным считается для одного человека лед толщиной 7 см.

Для группы людей — более 15 см, а во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

2. Близость к берегу тоже не спасет. Лед часто неплотно соединяется с ним, бывают трещины и полости с воздухом.

А в отдельных местах даже близко к берегу глубина достигает нескольких метров. Также лед всегда тоньше у зарослей камыша и под снегом.

3. Провалившись под лед достаточно 5–15 минут, чтобы умереть от шока.

В ледяной воде у человека перехватывает дыхание, голову словно сжимает железный обруч, ускоряется сердцебиение.

Чтобы спастись от холода, организм “включает” защиту – начинается сильная дрожь. Благодаря чему согревается, но спустя некоторое время и этого тепла становится недостаточно.

Когда температура тела снижается до 30 градусов, дрожь прекращается и организм очень быстро охлаждается. Становится реже дыхание, замедляется пульс, падает давление.

Что делать, если вы провалились под лед

В первую очередь, не паниковать, а звать на помощь и действовать по такому алгоритму:

не делать энергичных, резких движений в воде, ведь это ускоряет охлаждение организма (двигаться следует в медленном темпе);

широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой (на нее приходится 50% потерь тепла ) в воду и не захлебнуться;

) в воду и не захлебнуться; находясь на поверхности воды, не наваливайтесь всем телом на тонкую часть льда, чтобы он не ломался еще больше;

старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытаскивая на поверхность ноги;

старайтесь максимально эффективно использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь;

если выбираться приходится по течению – ползите по льду к берегу лежа на животе. Если выбираться приходится против течения – перевернитесь на спину.

Ни в коем случае не пытайтесь подняться и стать на ноги – это только увеличит риск снова “уйти” под лед;

выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда пришли, ведь там прочность льда уже проверена.

Что делать, если под лед провалился другой человек

Сразу отметим, что оказание помощи провалившемуся под лед человеку, — очень опасное занятие. Поэтому требует особой сосредоточенности, собранности и взвешенности в действиях.

Если вы уверены, что сможете (готовы) спасти человека, тогда соблюдайте следующие правила:

крикните потерпевшему, что идете на помощь. Это придаст ему уверенность и сил;

найдите предмет, который можно бросить ему (крепкую палку, веревку, собственный пояс, шарф, сумку, если она имеет длинную и крепко пристроченную лямку, куртку);

приближайтесь к проруби ползком, широко раскинув руки. Подложите под себя доску, фанеру, если есть под рукой;

не подползая до самого края проруби (за 3-4 метра), подайте пострадавшему палку (веревку, лыжу, шарф и т.п.) и вытяните его на лед;

вытащив потерпевшего на лед, вместе с ним ползком возвращайтесь на берег;

если на помощь спешат несколько человек, лягте на лед один за другим, держитесь за ноги, и ползком подбирайтесь к потерпевшему.

Первый в “цепи” подает пострадавшему подручные средства. Вместе начинают тянуть на поверхность льда и отползать из опасной зоны.

Действовать нужно уверенно и быстро, ведь пострадавший мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда быстро тянет его вниз;

После того, как вытащите пострадавшего в безопасное место, вызовите медицинскую помощь, окажите первую помощь, необходимую при охлаждении.

Первая помощь при охлаждении:

Если вы самостоятельно выбрались из проруби, необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрую и снова наденьте ее.

Для согрева делайте любые физические упражнения. Затем как можно быстрее зайдите в теплое помещение.

Если вам необходимо отогреть другого человека, заверните его в одеяла или сухую теплую одежду.

Напоите горячим напитком (не алкоголем!).

Нельзя согревать потерпевшего слишком быстро. Погружать в теплую воду, тем более горячую. В лучшем случае это приведет к опасному учащению сердцебиения. В худшем – вызовет гангрену.

Кроме того, категорически запрещается растирать тело. Это приводит к разрушению капилляров, образованию кровотечений, синякам.

А главное, охлажденная кровь из периферических сосудов начинает активно поступать в жизненно важные органы, что ускоряет и продолжает снижать температуру тела.

В случаях, когда потерпевший пробыл в воде от 30 минут до 2 часов, но остался жив, его нельзя резко переносить, двигать конечности и громко разговаривать рядом с ним – это мгновенно приводит к остановке сердца!

Если же у него отсутствует сердцебиение и дыхание, необходимо вызвать скорую и немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) – косвенный массаж сердца (30 нажатий на грудную клетку) и искусственное дыхание.

СЦР продолжать до восстановления сердцебиения и дыхания.

Нынче мороз не щадит никого. Обильный снег с вьюгой пришли и на украинский восток, доставив нашим защитникам немало хлопот.

Если тебе интересно узнать больше об окопной войне в экстремальных зимних условиях, советуем пересмотреть сюжет, как наши бойцы на передовой защищают Украину в метель.