Лід – не ігровий майданчик. Як уникнути лиха і що робити, якщо провалився у водойму

Із настанням холодів та зимових канікул усе більше людей поспішають на замерзлі річки та озера, щоб спробувати лід на міцність.

Однак низька температура повітря – не гарантія, що крига надійна і веселощі не завершаться черговим нещасним випадком.

Раніше ми розповідали, як через підступну кригу двоє дітей потонули в ставку у селищі Роздольне на Херсонщині.

Їхні тіла витягли з води рятувальники. Хлопчикам було 8 та 9 років. За попередньою інформацією поліції, вдень вони без нагляду каталися на санчатах.

А потім виїхали на замерзлу водойму, де й провалилися під лід.

Трагедією могли закінчитися забавки біля водойми і в Кропивницькому. Там ледь на загинула п’ятикласниця.

Вибратися на берег їй допоміг директор місцевого онкоцентру, пірнувши за дівчинкою у воду.

Цьогоріч, на жаль, також вже є випадки, коли діти або дорослі, провалювалися під кригу.

Тож як запобігти біді та що робити, коли лід під вами таки тріснув – розповідаємо у нашому матеріалі.

Як пояснити дитині, чому не можна виходити на лід

Розкажіть дитині простими словами, чому саме це небезпечно і які наслідки можуть бути.

1. Часто зовні вкарай важко визначити, якої товщини крига. Міцний лід зазвичай має синюватий або зеленкуватий відтінок, на відміну від слабшого (білого та жовтуватого).

Утім його колір – не гарантія безпеки, як і сильні морози. Відносно безпечною вважається для однієї людини крига товщиною 7 см.

Для групи людей – понад 15 см, а під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см.

2. Близкість до берега також не врятує. Крига часто нещільно з’єднується з ним, бувають тріщини і порожнини з повітрям.

А в окремих місцях навіть близько до берега глибина досягає кількох метрів. Також лід завжди тонший біля заростей очерету та під снігом.

3. Провалившись під кригу достатньо 5–15 хвилин, щоб померти від шоку.

У крижаній воді в людини перехоплює дихання, голову ніби стискає залізний обруч, пришвидшується серцебиття.

Щоб врятуватися від холоду, організм “вмикає” захист – починається сильне тремтіння. Завдяки чому зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає недостатньо.

Коли температура тіла знижується до 30 градусів, тремтіння припиняється й організм дуже швидко охолоджується. Стає рідшим дихання, сповільнюється пульс, падає тиск.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Насамперед, не панікувати, а кликати на допомогу та діяти за таким алгоритмом:

не робити енергійних, різких рухів у воді, адже це прискорює охолодження організму (рухатися слід у повільному темпі);

широко розкинути руки, щоб не зануритися з головою (не неї припадає 50% втрат тепла) у воду та не захлинутися;

у воду та не захлинутися; перебуваючи на поверхні води, не навалюйтеся всім тілом на тонку частину льоду, щоб він не ламався ще більше;

намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги;

намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу;

якщо вибиратися доводиться за течією – повзіть кригою до берега лежачи на животі. Якщо ж вибиратися доводиться проти течії – переверніться на спину.

У жодному разі не намагайтеся піднятися та стати на ноги – це тільки збільшить ризик знову “піти” під лід;

вибравшись на кригу, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли, адже там її міць вже перевірена.

Що робити, якщо під лід провалилася інша людина

Одразу відзначимо, що надання допомоги людині, яка провалилася під лід, – це небезпечне заняття. Тому потребує особливої зосередженості, зібраності та виваженості в діях.

Якщо ви впевнені, що зможете (чи готові) врятувати людину, тоді дотримуйтеся таких правил:

гукніть потерпілому, що йдете на допомогу. Це додасть йому впевненості та сил;

знайдіть предмет, який можна кинути йому (міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку, куртку);

наближайтесь до ополонки повзком, широко розкинувши руки. Підкладіть під себе дошку, фанеру, якщо є під рукою;

не підповзаючи до самого краю ополонки (за 3-4 метри), подайте потерпілому палицю (мотузку, лижу, шарф тощо) і витягніть його на лід;

витягши потерпілого на лід, разом з ним повзком повертайтесь на берег;

якщо на допомогу поспішають кілька людей, ляжте на лід один за одним, тримайтесь за ноги, і повзучи підбирайтесь до потерпілого.

Перший у “ланцюгу” подає потерпілому підручні засоби. Разом починають тягнути на поверхню криги та відповзать із небезпечної зони.

Діяти потрібно впевнено і швидко, адже постраждалий мерзне в крижаній воді, мокрий одяг швидко тягне його вниз;

Після того, як витягнете потерпілого у безпечне місце, викличте медичну допомогу, надайте першу допомогу, необхідну при охолодженні.

Перша допомога при охолодженні

Якщо ви самостійно вибралися з ополонки, необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його.

Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи. Потім якнайшвидше йдіть у тепле приміщення.

Якщо вам необхідно відігріти іншу людину, загорніть її у ковдри або сухий теплий одяг.

Напоїть гарячим напоєм (не алкоголем!).

Не можна зігрівати потерпілого дуже швидко. Занурювати в теплу воду, тим паче гарячу. У кращому випадку це призведе до небезпечного почастішання серцебиття. В гіршому – спричинить гангрену.

Крім того, категорично забороняється розтирати тіло. Це призводить до руйнування капілярів, утворення кровотеч, синців.

А головне, охолоджена кров з периферичних судин починає активно надходити до життєво важливих органів, що прискорює і продовжує зниження температури тіла.

У випадках, коли потерпілий пробув у воді від 30 хвилин до 2 годин, але залишився живий, його не можна різко переносити, рухати кінцівки і голосно розмовляти поруч з ним – це миттєво призводить до зупинки серця!

Якщо ж у нього відсутнє серцебиття та дихання, необхідно викликати швидку і негайно почати серцево-легеневу реанімацію (СЛР) – непрямий масаж серця (30 натискань на грудну клітку) і штучне дихання.

СЛР продовжувати до відновлення серцебиття і дихання.

Нині мороз не шкодує нікого. Рясний сніг із завірюхою прийшли і на український схід, завдавши нашим захисникам чимало клопоту.

Якщо тобі цікаво дізнатися більше про окопну війну в екстремальних зимових умовах, радимо переглянути сюжет, як наші бійці на передовій захищають Україну в заметіль.