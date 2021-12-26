Лід – не ігровий майданчик. Як уникнути лиха і що робити, якщо провалився у водойму

Із настанням холодів та зимових канікул усе більше людей поспішають на замерзлі річки та озера, щоб спробувати лід на міцність.
Однак низька температура повітря – не гарантія, що крига надійна і веселощі не завершаться черговим нещасним випадком.
Раніше ми розповідали, як через підступну кригу двоє дітей потонули в ставку у селищі Роздольне на Херсонщині.
Їхні тіла витягли з води рятувальники. Хлопчикам було 8 та 9 років. За попередньою інформацією поліції, вдень вони без нагляду каталися на санчатах.
А потім виїхали на замерзлу водойму, де й провалилися під лід.
Трагедією могли закінчитися забавки біля водойми і в Кропивницькому. Там ледь на загинула п’ятикласниця.
Вибратися на берег їй допоміг директор місцевого онкоцентру, пірнувши за дівчинкою у воду.
Цьогоріч, на жаль, також вже є випадки, коли діти або дорослі, провалювалися під кригу.
Тож як запобігти біді та що робити, коли лід під вами таки тріснув – розповідаємо у нашому матеріалі.
Розкажіть дитині простими словами, чому саме це небезпечно і які наслідки можуть бути.
1. Часто зовні вкарай важко визначити, якої товщини крига. Міцний лід зазвичай має синюватий або зеленкуватий відтінок, на відміну від слабшого (білого та жовтуватого).
Утім його колір – не гарантія безпеки, як і сильні морози. Відносно безпечною вважається для однієї людини крига товщиною 7 см.
Для групи людей – понад 15 см, а під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см.
2. Близкість до берега також не врятує. Крига часто нещільно з’єднується з ним, бувають тріщини і порожнини з повітрям.
А в окремих місцях навіть близько до берега глибина досягає кількох метрів. Також лід завжди тонший біля заростей очерету та під снігом.
3. Провалившись під кригу достатньо 5–15 хвилин, щоб померти від шоку.
У крижаній воді в людини перехоплює дихання, голову ніби стискає залізний обруч, пришвидшується серцебиття.
Щоб врятуватися від холоду, організм “вмикає” захист – починається сильне тремтіння. Завдяки чому зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає недостатньо.
Коли температура тіла знижується до 30 градусів, тремтіння припиняється й організм дуже швидко охолоджується. Стає рідшим дихання, сповільнюється пульс, падає тиск.
Насамперед, не панікувати, а кликати на допомогу та діяти за таким алгоритмом:
У жодному разі не намагайтеся піднятися та стати на ноги – це тільки збільшить ризик знову “піти” під лід;
Одразу відзначимо, що надання допомоги людині, яка провалилася під лід, – це небезпечне заняття. Тому потребує особливої зосередженості, зібраності та виваженості в діях.
Якщо ви впевнені, що зможете (чи готові) врятувати людину, тоді дотримуйтеся таких правил:
Перший у “ланцюгу” подає потерпілому підручні засоби. Разом починають тягнути на поверхню криги та відповзать із небезпечної зони.
Діяти потрібно впевнено і швидко, адже постраждалий мерзне в крижаній воді, мокрий одяг швидко тягне його вниз;
Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи. Потім якнайшвидше йдіть у тепле приміщення.
Крім того, категорично забороняється розтирати тіло. Це призводить до руйнування капілярів, утворення кровотеч, синців.
А головне, охолоджена кров з периферичних судин починає активно надходити до життєво важливих органів, що прискорює і продовжує зниження температури тіла.
СЛР продовжувати до відновлення серцебиття і дихання.
Нині мороз не шкодує нікого. Рясний сніг із завірюхою прийшли і на український схід, завдавши нашим захисникам чимало клопоту.
Якщо тобі цікаво дізнатися більше про окопну війну в екстремальних зимових умовах, радимо переглянути сюжет, як наші бійці на передовій захищають Україну в заметіль.