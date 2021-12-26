Лід – не ігровий майданчик. Як уникнути лиха і що робити, якщо провалився у водойму

Ніна Гербич, редакторка сайту 26 Грудня 2021, 16:00
Що робити, якщо провалився під лід: правила поведінки на льоду

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