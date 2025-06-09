Инсталляция Черное облако на Burning Man 2025: тень войны в Украине в американской пустыне

Черное облако на Софиевской площади… Всем, кто в начале июня 2025 года успел рассмотреть этот необычный и одновременно угрожающий арт-объект, сообщаем: вскоре инсталляция направится в США, на Burning Man, она создана именно для него.

Какое послание от Украины — миру несет в себе Черное облако, почему именно оно станет голосом украинского искусства на американском культовом фестивале свободы и радикального самовыражения: обо всех деталях творческого проекта — в материале.

Черное Облако от Украины на Burning Man 2025

Второе название инсталляции Чёрное Облако — Get Ready!, и это не просто арт-объект — это месседж всему миру, грозное пожелание проснуться от иллюзий, что мир будет жить в мире. Нет, он стоит на пороге грядущей катастрофы.

Инсталляцию создал художник Алексей Сай в сотрудничестве с Виталием Дейнегой – продюсером и известным волонтером. Проект поддержали Ukrainian Art Group и медиаплатформа Ukrainian Witness.

Инсталляция Черное облако поражает размерами: более 30 метров в длину, 17 в ширину и почти 15 в высоту. Она весит семь тонн, состоит из 45 меньших облаков, сшитых из четырех километров крепкой черной ткани, которая колышется на ветру и создает ощущение бури.

Внутри — специальная система освещения и звука. Инсталляция оживает молниями, а внутри слышны реальные звуки обстрелов Запорожья – их записал музыкант Денис Васильев, а в композицию превратил драм-энд-бейс-продюсер Involver.

Где в США будет выставляться инсталляция от Украины Черное облако

Черное облако — это не о форме, а о глубинном содержании. Это меткая метафора того, что уже не первый год чувствует общество Украины: состояние постоянной тревоги, усталости от нависших над нами угроз, которые никак не рассеиваются.

И это призыв не игнорировать реальность, не привыкать к постоянному штормовому предупреждению, а быть всегда начеку.

7 июня инсталляцию представили в Киеве, и уже 9 июня ее готовят к отправке через Атлантику, на фестиваль Burning Man.

В конце августа Черное облако будет выставлено в пустыне Блэк-Рок в штате Невада — на одном из самых известных арт-фестивалей мира. Именно там инсталляция будет говорить об Украине — на этот раз с аудиторией, которая больше всего ценит свободу, правду и искусство, способное изменить мир.

На фестиваль Burning Man в Неваде ежегодно приезжают около 80 000 человек со всего мира, они собираются построить город арт-свободы собственноручно. Блэк-Рок-Сити живет всего восемь дней и полностью посвящен искусству, свободе и экспериментам с тем, каким может быть настоящее общество.

Узнай также, что представила Украина на Burning Man 2024 года, и почему этот арт-объект считают крайне удачным и запомнится на годы.

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