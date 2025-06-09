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Інсталяція Чорна хмара на Burning Man 2025: тінь війни в Україні в американській пустелі

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Червня 2025, 16:45
чорна хмара burmibg man 2025
Фото Суспільне

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