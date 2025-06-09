Інсталяція Чорна хмара на Burning Man 2025: тінь війни в Україні в американській пустелі

Чорна хмара на Софіївській площі… Усім, хто на початку червня 2025 року встиг роздивитися цей незвичний і водночас загрозливий арт-об’єкт, повідомляємо: невдовзі інсталяція попрямує до США, на Burning Man — вона створена саме для нього.

Яке послання від України світу несе в собі Чорна хмара, чому саме вона цьогоріч стане голосом українського мистецтва на американському культовому фестивалі свободи й радикального самовираження: про всі деталі творчого проекту — у матеріалі.

Чорна Хмара від України на Burning Man 2025

Друга назва інсталяції Чорна Хмара — Get Ready!, і це не просто арт-об’єкт — це меседж усьому світу, грізне побажання прокинутися від ілюзій, що світ житиме у мирі. Ні, він стоїть на порозі майбутньої катастрофи.

Інсталяцію створив художник Олексій Сай у співпраці з Віталієм Дейнегою — продюсером і відомим волонтером. Проект підтримали Ukrainian Art Group і медіаплатформа Ukrainian Witness.

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Інсталяція Чорна хмара вражає розмірами: понад 30 метрів у довжину, 17 — у ширину і майже 15 — у висоту. Вона важить сім тонн, складається з 45 менших хмаринок, зшитих із чотирьох кілометрів чорної міцної тканини, що коливається на вітру й створює відчуття бурі.

Всередині — спеціальна система освітлення й звуку. Інсталяція оживає блискавками, а всередині чути реальні звуки обстрілів Запоріжжя — їх записав музикант Денис Васильєв, а в композицію перетворив драм-енд-бейс-продюсер Involver.

Де у США виставлятиметься інсталяція від України Чорна хмара

Чорна хмара — це не про форму, а про глибинний зміст. Вона є влучною метафорою того, що вже не перший рік відчуває суспільство України. Це стан постійної тривоги, втоми від загроз, які зависли над нами й ніяк не розсіюються.

Та водночас це заклик не ігнорувати реальність, не звикати до постійного штормового попередження, а бути завжди напоготові.

7 червня інсталяцію представили в Києві, і вже 9 червня її готують до відправлення через Атлантику, на фестиваль Burning Man.

Наприкінці серпня Чорна хмара виставлятиметься у пустелі Блек-Рок у штаті Невада — на одному з найвідоміших арт-фестивалів світу. Саме там інсталяція говоритиме про Україну — цього разу з аудиторією, яка понад усе цінує свободу, правду і мистецтво, що змінює світ.

На фестиваль Burning Man у Неваді щороку приїжджають близько 80 000 людей з усього світу, вони збираються, щоб побудувати місто арт-свободи власноруч. Блек-Рок-Сіті живе лише вісім днів і повністю присвячений мистецтву, свободі та експериментам з тим, яким може бути справжнє суспільство.

Дізнайся також, що представила Україна на Burning Man 2024 року, і чому той арт-об’єкт вважають вкрай вдалим і таким, що запам’ятався на роки.

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