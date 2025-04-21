Мир или капитуляция? Как Папа Франциск относился к войне в Украине и почему его заявления вызвали споры

Фото Instagram, Генеральный штаб ВСУ Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля 2025 года, неоднократно озвучивал свою позицию про войну в Украине, призывая к миру, гуманности и поддержке пострадавших. Правда его заявления вызывали споры и неоднозначные реакции, в частности, касательно его отношения к Путину и России. Позиция Папы до полномасштабного вторжения России До начала войны Папа Франциск избегал прямого упоминания России, хотя и неоднократно обращался к ситуации в Украине.В 2019 году во время встречи с представителями Украинской греко-католической церкви он назвал ситуацию в Украине сложной, а конфликт на Донбассе описал как гибридную войну. Фото:Instagram Тем не менее о России, напрямую он не вспоминал, даже после многочисленных встреч с президентом Владимиром Путиным. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году Папа Римский резко изменил свою позицию, публично призывая к прекращению насилия и страданий мирного населения. Он требовал остановить резню и назвал Мариуполь городом-мучеником, подчеркивая, что насилие не имеет никакого стратегического смысла. Заявления после начала войны Папа Франциск попытался организовать встречу с Путиным в 2022 году, чтобы призвать к прекращению боевых действий, однако получил отказ. В январе 2024 года он впервые прямо осудил действия России, заявив, что почти двухлетняя война привела к многочисленным жертвам и разрушениям. Фото: Instagram В декабре 2024 года Папа призвал к рождественскому перемирию в Украине, чтобы остановить обстрелы городов, которые уничтожают школы и больницы. Он призвал к прекращению огня на всех фронтах, в том числе в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, охваченных конфликтами. Читать по теме Правитель с анахроническими претензиями — Папа Римский раскритиковал Путина 2 апреля, во время своей речи на Мальте, Папа Римский недвусмысленно затронул тему войны в Украине. Он осудил тиранию Путина. Предложение о мире и переговорах Одним из самых противоречивых моментов стало интервью швейцарскому телевидению в марте 2024 года, где Папа заявил: Сильнее тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Это заявление вызвало резкую критику в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг и не готова к капитуляции. Фото:Instagram Эти заявления Папы Римского продолжали вызывать негодование, поскольку ранее он также высказывался в стиле российской пропаганды, утверждая, что Альянс может быть виновен в том, что Россия решила вторгнуться в Украину. Солидарность с Украиной Несмотря на противоречивые моменты, Папа Франциск неоднократно выражал солидарность с украинским народом. Он направлял гуманитарную помощь, в частности четыре автомобиля скорой помощи и медикаменты в зону боевых действий, а также несколько раз встречался с президентом Владимиром Зеленским. Папа также выражал готовность помочь в освобождении пленных украинцев и содействовать мирному урегулированию. На Рождество 2024 года он вновь призвал к прекращению огня. Его последние слова об Украине прозвучали на Пасху 2025 года, когда он упомянул опустошенную войной Украину и молился за мир. Фото: Instagram Призывы к прощению В феврале 2025 года, в преддверии третьей годовщины начала войны, Папа призвал украинцев простить Россию, не отвечать ударом на удар и способствовать миру, несмотря на глубокие раны, оставленные войной. Этот призыв вызвал новую волну критики, поскольку для многих это выглядело как приглашение к примирению без справедливости. Папа Франциск, несмотря на некоторые противоречивые высказывания, всегда пытался оставаться голосом мира и сострадания. Его стремление к переговорам и попытки помочь Украине останутся важным элементом его наследия, хотя его позиция в отношении России и Путина часто была неоднозначной. Ранее мы рассказывали подробнее о его биографии и о том, как будут выбирать нового понтифика, кто может стать его преемником. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Папа Римский, Мир Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter