Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля 2025 года, неоднократно озвучивал свою позицию про войну в Украине, призывая к миру, гуманности и поддержке пострадавших.

Правда его заявления вызывали споры и неоднозначные реакции, в частности, касательно его отношения к Путину и России.

Позиция Папы до полномасштабного вторжения России

До начала войны Папа Франциск избегал прямого упоминания России, хотя и неоднократно обращался к ситуации в Украине.

В 2019 году во время встречи с представителями Украинской греко-католической церкви он назвал ситуацию в Украине сложной, а конфликт на Донбассе описал как гибридную войну.

Тем не менее о России, напрямую он не вспоминал, даже после многочисленных встреч с президентом Владимиром Путиным.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году Папа Римский резко изменил свою позицию, публично призывая к прекращению насилия и страданий мирного населения.

Он требовал остановить резню и назвал Мариуполь городом-мучеником, подчеркивая, что насилие не имеет никакого стратегического смысла.

Заявления после начала войны

Папа Франциск попытался организовать встречу с Путиным в 2022 году, чтобы призвать к прекращению боевых действий, однако получил отказ.

В январе 2024 года он впервые прямо осудил действия России, заявив, что почти двухлетняя война привела к многочисленным жертвам и разрушениям.

В декабре 2024 года Папа призвал к рождественскому перемирию в Украине, чтобы остановить обстрелы городов, которые уничтожают школы и больницы.

Он призвал к прекращению огня на всех фронтах, в том числе в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, охваченных конфликтами.

Предложение о мире и переговорах

Одним из самых противоречивых моментов стало интервью швейцарскому телевидению в марте 2024 года, где Папа заявил:

Сильнее тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Это заявление вызвало резкую критику в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг и не готова к капитуляции.

Эти заявления Папы Римского продолжали вызывать негодование, поскольку ранее он также высказывался в стиле российской пропаганды, утверждая, что Альянс может быть виновен в том, что Россия решила вторгнуться в Украину.

Солидарность с Украиной

Несмотря на противоречивые моменты, Папа Франциск неоднократно выражал солидарность с украинским народом.

Он направлял гуманитарную помощь, в частности четыре автомобиля скорой помощи и медикаменты в зону боевых действий, а также несколько раз встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Папа также выражал готовность помочь в освобождении пленных украинцев и содействовать мирному урегулированию.

На Рождество 2024 года он вновь призвал к прекращению огня.

Его последние слова об Украине прозвучали на Пасху 2025 года, когда он упомянул опустошенную войной Украину и молился за мир.

Призывы к прощению

В феврале 2025 года, в преддверии третьей годовщины начала войны, Папа призвал украинцев простить Россию, не отвечать ударом на удар и способствовать миру, несмотря на глубокие раны, оставленные войной.

Этот призыв вызвал новую волну критики, поскольку для многих это выглядело как приглашение к примирению без справедливости.

Папа Франциск, несмотря на некоторые противоречивые высказывания, всегда пытался оставаться голосом мира и сострадания.

Его стремление к переговорам и попытки помочь Украине останутся важным элементом его наследия, хотя его позиция в отношении России и Путина часто была неоднозначной.

Ранее мы рассказывали подробнее о его биографии и о том, как будут выбирать нового понтифика, кто может стать его преемником.

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