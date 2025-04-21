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Мир или капитуляция? Как Папа Франциск относился к войне в Украине и почему его заявления вызвали споры

Мария Дзюба, редактор сайта 21 апреля 2025, 18:30
Мир или капитуляция? Как Папа Франциск относился к войне в Украине и почему его заявления вызвали споры
Фото Instagram, Генеральный штаб ВСУ

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