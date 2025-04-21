Мир чи капітуляція? Як Папа Франциск ставився до війни в Україні та чому його заяви викликали суперечки

Папа Римський Франциск, який пішов з життя 21 квітня 2025 року, неодноразово висловлював свої погляди на війну в Україні, закликаючи до миру, людяності та підтримки постраждалих.

Його висловлювання часто викликали суперечки та неоднозначні реакції, зокрема стосовно його ставлення до Путіна і Росії.

Позиція Папи до повномасштабного вторгнення Росії

До початку війни Папа Франциск уникав прямого згадування Росії, хоча й неодноразово звертався до ситуації в Україні.

У 2019 році під час зустрічі з представниками Української греко-католицької церкви він назвав ситуацію в Україні складною, а конфлікт на Донбасі описав як гібридну війну.

Проте Росію він не згадував прямо, навіть після численних зустрічей з президентом Володимиром Путіним.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Папа Римський різко змінив свою позицію, публічно закликаючи до припинення насильства і страждань мирного населення.

Він вимагав зупинити різанину та описав Маріуполь як місто-мученика, підкреслюючи, що насильство не має жодного стратегічного сенсу.

Заяви після початку війни

Папа Франциск спробував організувати зустріч з Путіним у 2022 році, щоб закликати до припинення бойових дій, однак отримав відмову.

У січні 2024 року він уперше прямо засудив дії Росії, заявивши, що майже дворічна війна спричинила численні жертви та руйнування.

У грудні 2024 року Папа закликав до різдвяного перемир’я в Україні, щоб зупинити обстріли міст, що знищують школи та лікарні.

Він закликав до припинення вогню на всіх фронтах, в тому числі в Україні, на Близькому Сході та інших регіонах, охоплених конфліктами.

Пропозиція про мир та переговори

Одним з найбільш суперечливих моментів стало інтерв’ю журналістам швейцарського телебачення у березні 2024 року, де Папа заявив:

Сильніший той, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори.

Ця заява викликала різку критику в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде підіймати білий прапор і не готова до капітуляції.

Ці заяви Папи Римського продовжували викликати обурення, адже раніше він також висловлювався в стилі російської пропаганди, стверджуючи, що НАТО може бути винним у тому, що Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Солідарність з Україною

Попри суперечливі моменти, Папа Франциск неодноразово висловлював солідарність з українським народом.

Він надсилав гуманітарну допомогу, зокрема чотири автомобілі швидкої допомоги та медикаменти у зону бойових дій, а також мав кілька зустрічей з президентом Володимиром Зеленським.

Папа висловлював готовність допомогти у звільненні полонених українців та сприяти мирному врегулюванню.

На Різдво 2024 року він знову закликав до припинення вогню, сподіваючись, що Україна зможе пережити це важке випробування.

Його останні слова про Україну прозвучали на Великдень 2025 року, коли він згадав спустошену війною Україну та молився за мир.

Заклики до прощення

У лютому 2025 року, напередодні третьої річниці початку війни, Папа закликав українців пробачити Росію, не відповідати ударом на удар і сприяти миру, попри глибокі рани, залишені війною.

Цей заклик викликав нову хвилю критики, оскільки для багатьох це виглядало як запрошення до примирення без справедливості.

Папа Франциск, попри деякі суперечливі висловлювання, завжди намагався залишатися голосом миру та співчуття.

Його прагнення до переговорів та спроби допомогти Україні залишатимуться важливим елементом його спадщини, хоча його позиція щодо Росії й Путіна часто була неоднозначною.

Раніше ми розповідали більше про його біографію та про те, як обиратимуть нового понтифіка, хто може стати його наступником.

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