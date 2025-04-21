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Мир чи капітуляція? Як Папа Франциск ставився до війни в Україні та чому його заяви викликали суперечки

Марія Дзюба, редакторка сайту 21 Квітня 2025, 18:30
Мир чи капітуляція? Як Папа Франциск ставився до війни в Україні та чому його заяви викликали суперечки
Фото Instagram, Генеральний штаб ЗСУ
Мир чи капітуляція? Як Папа Франциск ставився до війни в Україні та чому його заяви викликали суперечки
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Мир чи капітуляція? Як Папа Франциск ставився до війни в Україні та чому його заяви викликали суперечки
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