От музыки к дронам: как соучредитель Spotify финансирует оборонный стартап, работающий с Украиной

Соучредитель стримингового гиганта Spotify, Даниэль Эк, продолжает активно поддерживать оборонные технологии, инвестируя значительные средства в немецкую компанию Helsing.

Этот оборонный стартап известен тем, что поставляет Украине беспилотники, оснащенные элементами искусственного интеллекта.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Инвестиционная компания Prima Materia, созданная Даниэлем Эком совместно с Шакилом Ханом, начала сотрудничество с Helsing еще в 2021 году.

Общая сумма вложений в стартап оценивается в 1,37 миллиарда евро.

По данным Financial Times, помимо поставок беспилотников Украине Helsing также имеет важные контракты с такими странами, как Великобритания, Германия и Швеция, что подчеркивает его значительную роль на международном рынке оборонных технологий.

Стоит отметить, что украинские разработки в сфере дронов также получают мировое признание: недавно стало известно, что украинские дроны будут представлены на крупнейшей в мире выставке авиационных и аэрокосмических технологий.

Это свидетельствует о растущем потенциале Украины в разработке и применении беспилотных систем.

Также недавно бойцы Третьего легиона продемонстрировали высокое мастерство, сбив FPV-дрон во время движения автомобиля, что доказывает эффективность и адаптивность украинских военных в противодействии современным угрозам.

Ранее мы рассказывали, что Украина опробовала новый дрон-матку из ИИ, который может значительно улучшить эффективность беспилотных операций. Подробности о тестировании и потенциале новой технологии читай в материале.

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