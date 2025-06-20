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От музыки к дронам: как соучредитель Spotify финансирует оборонный стартап, работающий с Украиной

Мария Дзюба, редактор сайта 20 июня 2025, 21:00
От музыки к дронам: как соучредитель Spotify финансирует оборонный стартап, работающий с Украиной
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