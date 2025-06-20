Від музики до дронів: як співзасновник Spotify фінансує оборонний стартап, що працює з Україною

Співзасновник стримінгового гіганта Spotify, Даніель Ек, продовжує активно підтримувати оборонні технології, інвестуючи значні кошти у німецьку компанію Helsing.

Цей оборонний стартап відомий тим, що постачає Україні безпілотники, оснащені елементами штучного інтелекту.

Про це повідомило видання Financial Times.

Інвестиційна компанія Prima Materia, створена Даніелем Еком спільно з Шакілом Ханом, розпочала співпрацю з Helsing ще у 2021 році.

Наразі загальна сума вкладень в стартап оцінюється в 1,37 мільярда євро.

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За даними Financial Times, окрім постачання безпілотників Україні, Helsing також має важливі контракти з такими країнами, як Велика Британія, Німеччина та Швеція, що підкреслює його значну роль на міжнародному ринку оборонних технологій.

Варто зазначити, що українські розробки у сфері дронів також отримують світове визнання: нещодавно стало відомо, що українські дрони будуть представлені на найбільшій у світі виставці авіаційних та аерокосмічних технологій.

Це свідчить про потужний потенціал України у розробці та застосуванні безпілотних систем.

Також нещодавно бійці Третього легіону продемонстрували високу майстерність, збивши FPV-дрон під час руху автомобіля, що є доказом ефективності та адаптивності українських військових у протидії сучасним загрозам.

Раніше ми розповідали, що Україна випробувала новий дрон-матку з ШІ, який може значно покращити ефективність безпілотних операцій. Деталі про тестування та потенціал нової технології читай в матеріалі.

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