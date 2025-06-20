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Від музики до дронів: як співзасновник Spotify фінансує оборонний стартап, що працює з Україною

Марія Дзюба, редакторка сайту 20 Червня 2025, 21:00
Від музики до дронів: як співзасновник Spotify фінансує оборонний стартап, що працює з Україною
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