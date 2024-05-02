Станет реальным, но с исключениями? Что известно о возможности двойного гражданства в Украине — Кулеба

В правовом государстве все граждане должны соблюдать закон и порядок, установленные Конституцией. И изредка такие обычаи меняют. Однако в Украине уже более полутора лет продолжается самая масштабная на территории Европы со времен Второй мировой война. Она порождает и потребность в некоторых изменениях.

Например, в Украине запрещено двойное гражданство. Однако министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба во время обращения ко Всемирному конгрессу украинцев отметил, что выступает за введение множественного гражданства, однако с некоторыми исключениями.

Что известно об идее двойного гражданства и будет ли оно в Украине, рассказываем дальше.

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Двойное гражданство в Украине

Министр МИД Дмитрий Кулеба во время обращения в Мировой конгресс украинцев заявил, что он и весь МИД выступает за возможность украинцев на двойное гражданство.

— При этих условиях необходимо сохранить их связь с родиной. Это о будущем Украины и украинцах. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство, — заявил Кулеба.

Также министр внешних дел добавил, что подобная дискуссия идет в Украине длительное время.

Но я твердо убежден в необходимости введения множественного гражданства. Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире, — заявил глава МИД.

Таким образом, МИД хочет сохранить для миллионов украинцев за границей возможность иметь украинское гражданство или получить его.

Он также добавил, что после вступления Украины в ЕС украинский паспорт будет иметь такой же вес, как и паспорт любой другой страны. Однако воплощать такую политику нужно будет с умом.

— Постепенно начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено, — заключил министр.

О преимуществах и недостатках, а также возможности иметь двойное гражданство в Украине, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.

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