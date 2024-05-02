Стане реальним, але з винятками? Що відомо про можливість подвійного громадянства в Україні — Кулеба

У правовій державі всі громадяни повинні дотримуватися закону та порядку, що встановлені Конституцією. І зрідка такі звичаї змінюють. Однак в Україні вже понад півтора року триває наймасштабніша на території Європи з часів Другої світової війна. Вона породжує потребу в деяких змінах.

Наприклад, в Україні є забороненим подвійне громадянство. Однак міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба під час звернення до Світового конгресу українців зазначив, що виступає за введення подвійного громадянства, однак з деякими винятками.

Що відомо про ідею подвійного громадянства та чи буде воно в Україні, розповідаємо далі.

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Подвійне громадянство в Україні

Міністр МЗС Дмитро Кулеба під час звернення до Світового конгресу українців заявив, що він та все МЗС виступає за можливість українців мати подвійне громадянство.

— За цих умов конче необхідно зберегти їхній зв’язок з батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство, — заявив Кулеба.

Також міністр зовнішніх справ додав, що така дискусія панує в Україні тривалий час.

Але я твердо переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі, — заявив глава МЗС.

Отож, МЗС хоче зберегти для мільйонів українців за кордоном змогу мати українське громадянство або отримати його.

Він також додав, що після вступу України до ЄС український паспорт матиме таку ж вагу, як і паспорт будь-якої іншої країни. Однак втілювати таку політику потрібно буде з розумом.

— Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене, — виснував міністр.

Про переваги та недоліки, а також можливість мати подвійне громадянство в Україні, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.

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