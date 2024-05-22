Варіанти є? Чи можна відмовитися від громадянства України під час воєнного стану

З початком повномасштабної війни не всі виявилися готовими захищати свою країну. Тому серед деяких військовозобов’язаних чоловіків та жінок постало питання, чи можна відмовитися від громадянства України.

Ми розберемо детальніше, чи можлива така процедура в умовах воєнного стану та що про це каже законодавство України.

Чи можна відмовитися від громадянства України у 2024 році

Причини для відмови від українського громадянства можуть бути різними. Однак під час воєнного стану права обмежуються, а деякі закони стають недійсними.

Аби розібратися, чи є можливість відмови від громадянства України, слід звернутися до закону Про громадянство України.

Відмовитися від громадянства України можна в таких випадках:

Якщо громадянин України постійно проживає за кордоном та має дозвіл на постійне проживання. Якщо громадянин України набув громадянства іншої держави. Якщо громадянин України став військовослужбовцем в іншій країні. Якщо громадянин України отримав українське громадянство за підробними документами.

Є два види відмови від громадянства: вихід і втрата. Вихід можливий у випадках постійного проживання за кордоном та наявності на це дозволу.

Втрата громадянства відбувається у випадках набуття громадянства іншої країни, військової служби в іншій країні, або на підставі факту підроблених документів.

Таким чином, відмовитися від громадянства України можуть лише ті, хто тривалий час перебуває за кордоном і має дозвіл на постійне місце проживання, громадянство або через службу в армії іншої країни.

Для військовозобов’язаних, які перебувають в Україні, такої можливості немає. Адже немає підстав для виїзду за кордон.

Для оформлення виходу з громадянства потрібні такі документи:

заява про вихід з українського громадянства — 4 примірники;

закордонний паспорт;

документ-підтвердження про обов’язкове прийняття людини у своє громадянство іншою країною;

документи-підтвердження про ступінь облаштування в іншій країні (довідка з роботи, прописка, посвідка на проживання);

фото 3,5х4,5 см — 4 шт;

квитанція.

Строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати один рік. Заява про вихід з громадянства направляється до консульської установи України за кордоном.

Після цього документи розглядають у консульській установі протягом місяця. Потім документи розглядають у Міністерстві закордонних справ протягом ще одного місяця.

Таким чином, за два місяці документи потрапляють до Офісу президента України. Документ про вихід із громадянства України підписує президент.

Діти, які виїхали з батьками на проживання в іншу країну, також можуть вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Для дітей перелік документів такий:

свідоцтво про народження;

підтвердження громадянства України;

підстави припинення громадянства;

документ-підтвердження про обов’язкове прийняття дитини у своє громадянство іншою країною;

заява дитини про згоду на вихід з громадянства (якщо вона у віці 14-18 років);

фото 3,5х4,5 см — 4 шт;

квитанція.

Раніше ми розповідали, як отримати громадянство України.

Фото: Паспортний сервіс

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