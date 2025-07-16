Вместо Кременя: Елена Ивановская стала языковым омбудсменом Украины

В последние годы большего значение приобрела должность Уполномоченного по защите государственного языка. Другими словами — языкового омбудсмена. Напомним, что с 2020 года ее занимал ученый Тарас Кремень. В настоящее время правительство назначило нового языкового омбудсмена. Пост заняла преподавательница Елена Ивановская. Что известно о языковом омбудсмене, рассказываем дальше.Елена Ивановская: что известно о новой Уполномоченной по защите государственного языка — Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка, — сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Само назначение прошло 15 июля. Елена Ивановская — ученая и филолог, Профессор кафедры фольклористики и доктор филологических наук. Она также заведующая кафедрой фольклористики КНУ им. Тараса Шевченко. Также у нее есть опыт работы заместителя директора Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко по воспитательной работе. Член научно-методической комиссии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Экспертного совета ВАК Украины. На ее счету — десяток научных работ, Елена Ивановская также отмечена премией имени Тараса Шевченко Киевского университета в 1993 году и благодарностью премьер-министра Украины в 2009 году. Читать по теме Не на украинском? Языковой омбудсмен объясняет, имеют ли клиенты право требовать обслуживания на другом языке Тарас Креминь разъяснил, могут ли клиенты требовать обслуживания на других языках по украинскому законодательству. Напомним, что на должность языкового омбудсмена также претендовали актер Александр Завальский, которого предлагала Елена Стефанишина, историк Павел Полянский — предложение министра культуры Николая Точицкого. Ивановскую предложил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Есть информация о еще одном кадровом решении в правительстве. Вероятно, должность премьер-министра займет Юлия Свириденко: что о ней известно, читай по ссылке. Главное фото: Наша Вера. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter