Вместо Кременя: Елена Ивановская стала языковым омбудсменом Украины

В последние годы большего значение приобрела должность Уполномоченного по защите государственного языка. Другими словами — языкового омбудсмена. Напомним, что с 2020 года ее занимал ученый Тарас Кремень. В настоящее время правительство назначило нового языкового омбудсмена.

Пост заняла преподавательница Елена Ивановская.

Что известно о языковом омбудсмене, рассказываем дальше.

Елена Ивановская: что известно о новой Уполномоченной по защите государственного языка

— Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка, — сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Само назначение прошло 15 июля.

Елена Ивановская — ученая и филолог, Профессор кафедры фольклористики и доктор филологических наук. Она также заведующая кафедрой фольклористики КНУ им. Тараса Шевченко.

Также у нее есть опыт работы заместителя директора Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко по воспитательной работе. Член научно-методической комиссии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Экспертного совета ВАК Украины.

На ее счету — десяток научных работ, Елена Ивановская также отмечена премией имени Тараса Шевченко Киевского университета в 1993 году и благодарностью премьер-министра Украины в 2009 году.

Напомним, что на должность языкового омбудсмена также претендовали актер Александр Завальский, которого предлагала Елена Стефанишина, историк Павел Полянский — предложение министра культуры Николая Точицкого.

Ивановскую предложил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Есть информация о еще одном кадровом решении в правительстве. Вероятно, должность премьер-министра займет Юлия Свириденко: что о ней известно, читай по ссылке.

Главное фото: Наша Вера.

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