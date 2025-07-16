Замість Кременя: Олена Івановська стала мовним омбудсменом України

Останніми роками більшої ваги набрала посада Уповноваженого з захисту державної мови. Іншими словами — мовного омбудсмена. Нагадаємо, зо з 2020 року її обіймав науковець Тарас Кремінь. Нині Уряд призначив нового мовного омбудсмена.

Посаду обійняла викладачка Олена Івановська.

Що відомо про мовного омбудсмена, розповідаємо далі.

Олена Івановська: що відомо про нову Уповноважену з захисту державної мови

— Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови, — повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Саме призначення відбулося 15 липня.

Олена Івановська — науковиця та філологиня, Професорка кафедри фольклористики та докторка філологічних наук. Вона також завідувачка кафедри фольклористики КНУ ім. Тараса Шевченка.

Також вона має досвід роботи заступниці директора Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з виховної роботи. Членкиня науково-методичної комісії Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, Експертної ради ВАК України.

На її рахунку — десяток наукових робіт, Олена Івановська також відзначена премією імені Тараса Шевченка Київського університету у 1993 році та подякою прем’єр-міністра України у 2009.

Нагадаємо, що на посаду мовного омбудсмена також претендували актор Олександр Завальський, якого пропонувала Олена Стефанішина, історик Павло Полянський — пропозиція міністра культури Миколи Точицького.

Івановську запропонував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Наразі є інформація про ще одне кадрове рішення в Уряді. Ймовірно, посаду премʼєр-міністерки посяде Юлія Свириденко: що про неї відомо, читай за посиланням.

Головне фото: Наша Віра.

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