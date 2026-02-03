Уговорил двух россиян сдаться: как раненый боец ​​ТРО вышел из серой зоны

В центре событий оказался военнослужащий 5-го батальона 112-й отдельной бригады Сил ТрО с позывным Позитив (Владимир Александров).

Его путь в госпиталь длился несколько суток под непрерывным огнем врага. Подробности операции обнародовала 112 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ.

Прямое попадание в робота и заблокированный подвал

Спасательная миссия началась крайне тяжело: нужно было вывезти тяжелораненого Позитива и двух пленных оккупантов.

Один из захватчиков помогал нести украинского воина, но группу обнаружили вражеские дроны. По квадрату начала работать артиллерия.

В результате прямого попадания в наземный роботизированный комплекс (НРК) один из пленных погиб на месте.

Позитив и второй оккупант успели укрыться в здании рядом, но через мгновение очередной удар разрушил дом, похоронив обоих в подвале.

Операция Туман: эвакуация с помощью Таргана

Из-за плотности вражеских FPV-дронов операцию пришлось приостановить на сутки. Только 31 января, когда на позиции спустился густой туман, двое пехотинцев отправились на помощь.

Используя запасной робот Тарган 3К, бойцам удалось откопать побратима, погрузить его на платформу и вывезти в безопасную зону.

На данный момент Владимира Александрова уже прооперировали. У него сложная травма таза, но состояние стабильное.

Командование готовит документы на государственную награду для героя. В свою очередь, пленный россиянин, которого также спасли, был накормлен и передан для дальнейших допросов.

Цена победы и неизвестная судьба побратима

К сожалению, у этой победы горький привкус. В бригаде сообщили, что судьба Игоря Максимчука (Хмеля) — опытного командира миномета, награжденного орденом За мужество, на данный момент остается неизвестной.

Побратимы верят, что его удастся вернуть домой.

Безмерная благодарность всем, кто принимал участие в этой операции. Каждый на своем месте сделал больше, чем мог. Гордимся и благодарим за службу, — подчеркнули в 112-й бригаде.

Эта история в очередной раз подчеркивает пропасть между отношением к человеку в ВСУ и в армии агрессора.

Пока наши воины рискуют жизнью, чтобы спасти раненого и даже обеспечить человеческое отношение пленным, оккупанты продолжают удивлять мир своей средневековой жестокостью в тылу.

Жестокие методы войны РФ выходят далеко за пределы поля боя, превращаясь в системное истребление всего украинского. Читай далее: азовец сравнил пытки РФ с преступлениями сталинского режима.

