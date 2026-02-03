Для тебя Новости

Уговорил двух россиян сдаться: как раненый боец ​​ТРО вышел из серой зоны

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 февраля 2026, 18:00 2 мин.
Как робот Тарган спас жизнь бойцу Позитиву
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь