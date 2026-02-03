Вмовив двох росіян здатися: як поранений боєць ТрО вийшов з сірої зони

Ця історія — не просто бойове завдання, а справжній військовий трилер, де життя бійця залежало від злагодженості тридцяти людей та величі випадку.

У центрі подій опинився військовослужбовець 5-го батальйону 112-ї окремої бригади Сил ТрО на псевдо Позитив (Володимир Александров). Його шлях до шпиталю тривав кілька діб під безперервним вогнем ворога. Подробиці операції оприлюднила 112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.

Пряме влучання у робота та заблокований підвал

Рятувальна місія почалася вкрай важко: потрібно було вивезти важкопораненого Позитива та двох полонених окупантів.

Один із загарбників допомагав нести українського воїна, але групу виявили ворожі дрони. По квадрату почала працювати артилерія.

Внаслідок прямого влучання в наземний роботизований комплекс (НРК) один із полонених загинув на місці. Позитив та другий окупант встигли сховатися у будівлі поруч, але за мить черговий удар зруйнував будинок, поховавши обох у підвалі.

Операція Туман: евакуація за допомогою Таргана

Через щільність ворожих FPV-дронів операцію довелося призупинити на добу. Лише 31 січня, коли на позиції спустився густий туман, двоє піхотинців вирушили на допомогу. Використовуючи запасний робот Тарган 3К, бійцям вдалося розкопати побратима, завантажити його на платформу та вивезти у безпечну зону.

Наразі Володимира Александрова вже прооперували. У нього складна травма тазу, але стан стабільний.

Командування готує документи на державну нагороду для героя. Натомість полоненого росіянина, якого також врятували, нагодували та передали для подальших допитів.

Ціна перемоги та невідома доля побратима

На жаль, ця перемога має гіркий присмак. У бригаді повідомили, що доля Ігоря Максимчука (Хмеля) — досвідченого командира міномета, нагородженого орденом За мужність, наразі залишається невідомою.

Побратими вірять, що його вдасться повернути.

Безмежна вдячність всім, хто брав участь в цій операції. Кожен на своєму місці зробив більше, ніж міг. Пишаємось та дякуємо за службу, — наголосили у 112-й бригаді.

Ця історія вкотре підкреслює прірву між ставленням до людини в ЗСУ та в армії агресора.

Поки наші воїни ризикують життям, аби врятувати пораненого і навіть забезпечити людське ставлення полоненим, окупанти продовжують дивувати світ своєю середньовічною жорстокістю в тилу.

