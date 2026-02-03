Для тебе Новини

Вмовив двох росіян здатися: як поранений боєць ТрО вийшов з сірої зони

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Лютого 2026, 18:00 2 хв.
Як робот Тарган врятував життя бійцю Позитиву
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь