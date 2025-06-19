Геннадий Шаповалов — новый командующий Сухопутными войсками: биография и военный путь

Президент Украины Владимир Зеленский принял ключевое кадровое решение, назначив бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины.

Соответствующий указ указ № 412/2025 был опубликован на сайте Офиса президента в четверг, 19 июня.

Перестановки в высшем командовании

Это назначение произошло после того, как предыдущий командующий Сухопутными войсками ВСУ, Михаил Драпатый, 1 июня сообщил о своей отставке.

Его рапорт был подан вскоре после того, как Сухопутные войска проинформировали о ракетном ударе РФ по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

Уже 3 июня Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого на другую важную позицию – командующим Объединёнными силами.

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Кто такой Геннадий Шаповалов

Геннадий Шаповалов — бригадный генерал Вооружённых Сил Украины, который прошёл все ступени воинской службы: от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Его карьерный путь включает:

2000 год: окончил с отличием Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете.

окончил с отличием Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете. 2012 год: окончил с отличием Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

окончил с отличием Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Также получил образование в Национальном университете Острожская академия по специальности Международные отношения и окончил Военный колледж Армии США.

2019-2021 годы: командовал 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.

командовал 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка. Март 2022 года: получил звание бригадного генерала.

2022 год: возглавил Главное управление военного сотрудничества Вооружённых Сил Украины.

возглавил Главное управление военного сотрудничества Вооружённых Сил Украины. 20 июня 2023 года: вошёл в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

вошёл в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Апрель 2024 года: стал командующим Оперативного командования Юг, сменив на этой должности Андрея Ковальчука.

Координатор западной помощи

Стоит отметить, что в январе 2025 года Владимир Зеленский уже назначал Геннадия Шаповалова координировать военную помощь от международных партнёров.

Он возглавил украинскую команду в миссии НАТО по координации поставок военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене.

Эта миссия, созданная в июле 2024 года, взяла на себя координацию западной военной помощи Украине вместо Соединённых Штатов с декабря 2024 года. В её состав вошло около 700 военнослужащих из стран-членов и партнёров Альянса.

Назначение Шаповалова на эту должность было подтверждено министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который подчеркнул, что генерал является боевым офицером с богатым опытом.

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