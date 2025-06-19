Геннадій Шаповалов — новий командувач Сухопутних військ: біографія і військовий шлях

Президент України Володимир Зеленський ухвалив ключове кадрове рішення, призначивши бригадного генерала Геннадія Шаповалова на посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідний указ № 412/2025 був опублікований на сайті Офісу президента в четвер, 19 червня.

Перестановки у вищому командуванні

Це призначення відбулося після того, як попередній командувач Сухопутних військ ЗСУ, Михайло Драпатий, 1 червня повідомив про свою відставку.

Його рапорт був поданий невдовзі після того, як Сухопутні війська поінформували про ракетний удар РФ по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ.

Вже 3 червня Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого на іншу важливу позицію – командувачем Об’єднаних сил.

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Хто такий Геннадій Шаповалов

Геннадій Шаповалов — бригадний генерал Збройних Сил України, який пройшов усі щаблі військової служби: від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Його кар’єрний шлях включає:

2000 рік: закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті з відзнакою.

2012 рік: закінчив Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України з відзнакою.

Також здобув освіту в Національному університеті Острозька академія за спеціальністю Міжнародні відносини та закінчив Військовий коледж Армії США.

2019-2021 роки: командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка.

командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка. Березень 2022 року: отримав звання бригадного генерала.

2022 рік: очолив Головне управління військового співробітництва Збройних сил України.

очолив Головне управління військового співробітництва Збройних сил України. 20 червня 2023 року: увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. Квітень 2024 року: став командувачем Оперативного командування Південь, змінивши на цій посаді Андрія Ковальчука.

Координатор західної допомоги

Варто зазначити, що у січні 2025 року Володимир Зеленський вже призначав Геннадія Шаповалова координувати військову допомогу від міжнародних партнерів.

Він очолив українську команду в місії НАТО з координації постачання військової допомоги Україні (NSATU) у Вісбадені.

Ця місія, створена у липні 2024 року, взяла на себе координацію західної військової допомоги Україні замість Сполучених Штатів з грудня 2024 року.

До її складу увійшло близько 700 військовослужбовців з країн-членів та партнерів Альянсу.

Призначення Шаповалова на цю посаду підтвердив міністр оборони України Рустем Умєров, який підкреслив, що генерал є бойовим офіцером з багатим досвідом.

Раніше ми розповідали про те як вибрати військову посаду через 1-й Центр рекрутингування Сухопутних військ.

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