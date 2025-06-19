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Геннадій Шаповалов — новий командувач Сухопутних військ: біографія і військовий шлях

Марія Дзюба, редакторка сайту 19 Червня 2025, 20:52
Геннадій Шаповалов — новий командувач Сухопутних військ: біографія і військовий шлях
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