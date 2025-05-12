Вспышка гепатита А в Киеве: что известно и как уберечься

Фото Pexels В Киеве зафиксировали вспышку гепатита А в одном из районов города. Сейчас известно уже о более трех десятках больных, большинство из них — дети. Что известно о гепатите в Киеве, в каком районе обнаружили его очаг и как уберечься от болезни: собрали главное дальше в материале. Гепатит А в Киеве: что известно Согласно информации Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, в Соломенском районе столицы среди жителей Отрадного обнаружили вспышку вирусной болезни.Специалисты уже начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки. Центр общественного здоровья в комментарии РБК-Украина сообщил, что по состоянию на 11 мая болезнь обнаружена у 33 человек, из них 19 детей. Госпитализированы 25 человек, из них 15 детей, — заявили в Центре. Как добавили там, сначала было сообщено о 15 инфицированных, а уже во время эпидемиологического расследования установили круг контактных лиц — их оказалось более 200! Сразу при их обследовании обнаружили еще 18 человек, которые уже инфицировались гепатитом. Для выявления причины заражения специалисты отобрали образцы воды для бактериального, химического и вирусологического исследования. Все образцы оказались чистыми, но учеников школ, где обнаружили вспышку болезни, перевели на дистанционное обучение. Читать по теме Пожелтение глаз и кожи: что такое гепатит A и как его лечат Узнай о гепатите A, как он передается и какие симптомы. Гепатит А: симптомы Гепатит А — вирусная болезнь, которая может иметь тяжелые последствия для больного, если вовремя не начать лечение. Заболеть можно из-за употребления грязной воды, пищи, если не соблюдать правила личной гигиены. Также заразиться можно через фекально-оральные пути, отметили в Центре общественного здоровья. В воде вирус погибает после пяти минут кипения. В этой же среде он сохраняется от трех до десяти месяцев, в сухой среде — неделя, в стуле — до 30 суток. Симптомы гепатита А: выраженная общая слабость и повышенная утомляемость; повышение температуры тела; потеря аппетита; диарея; рвота; неприятные ощущения в животе; тяжесть в правом подреберье; потемнение мочи (до цвета пива); желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых людей. Раньше мы рассказывали тебе, уместно ли делать вакцинацию от гепатита, если инфекция распространяется по территории: читай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Киев, Медицина, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter