Вспышка гепатита А в Киеве: что известно и как уберечься

В Киеве зафиксировали вспышку гепатита А в одном из районов города. Сейчас известно уже о более трех десятках больных, большинство из них — дети.

Что известно о гепатите в Киеве, в каком районе обнаружили его очаг и как уберечься от болезни: собрали главное дальше в материале.

Гепатит А в Киеве: что известно

Согласно информации Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, в Соломенском районе столицы среди жителей Отрадного обнаружили вспышку вирусной болезни.

Специалисты уже начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки.

Центр общественного здоровья в комментарии РБК-Украина сообщил, что по состоянию на 11 мая болезнь обнаружена у 33 человек, из них 19 детей.

Госпитализированы 25 человек, из них 15 детей, — заявили в Центре.

Как добавили там, сначала было сообщено о 15 инфицированных, а уже во время эпидемиологического расследования установили круг контактных лиц — их оказалось более 200!

Сразу при их обследовании обнаружили еще 18 человек, которые уже инфицировались гепатитом.

Для выявления причины заражения специалисты отобрали образцы воды для бактериального, химического и вирусологического исследования.

Все образцы оказались чистыми, но учеников школ, где обнаружили вспышку болезни, перевели на дистанционное обучение.

Гепатит А: симптомы

Гепатит А — вирусная болезнь, которая может иметь тяжелые последствия для больного, если вовремя не начать лечение.

Заболеть можно из-за употребления грязной воды, пищи, если не соблюдать правила личной гигиены.

Также заразиться можно через фекально-оральные пути, отметили в Центре общественного здоровья.

В воде вирус погибает после пяти минут кипения. В этой же среде он сохраняется от трех до десяти месяцев, в сухой среде — неделя, в стуле — до 30 суток.

Симптомы гепатита А:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи (до цвета пива);

желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых людей.

Раньше мы рассказывали тебе, уместно ли делать вакцинацию от гепатита, если инфекция распространяется по территории: читай по ссылке.

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