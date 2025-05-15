Спалах гепатиту А в Києві: що відомо і як уберегтися

У Києві зафіксували спалах гепатиту А в одному з районів міста. Нині відомо вже про понад три десятки хворих, більшість із них діти.

Станом на ранок 14 травня, через спалах гепатиту A в Києві вже госпіталізували 34 людини, серед яких є 19 дітей, повідомив Центр громадського здоровʼя МОЗ України в коментарі hrodamske.

Загалом із початку спалаху захворюваності в Соломʼянському районі зафіксували 48 випадків гепатиту A, з них 26 — у дітей. Щеплення отримали 210 людей: 192 дітей і 18 дорослих.

Що відомо про гепатит у Києві, в якому районі виявили його осередок та як вберегтися від хвороби: зібрали головне далі у матеріалі.

Гепатит А у Києві: що відомо

Згідно з інформацією Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, у Соломʼянському районі столиці серед жителів Відрадного виявили спалах вірусної хвороби.

Фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху. Паралельно з цим відбуваються протиепідемічні заходи, які мають стати на перешкоді поширенню хвороби.

Центр громадського здоровʼя в коментарі РБК-Україна повідомив, що станом на 11 травня хворобу виявили у 33 осіб, з них 19 дітей.

Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей, — заявили у Центрі.

Як додали там, спочатку було повідомлено про 15 інфікованих, а вже під час епідеміологічного розслідування встановили коло контактних осіб — їх виявилося понад 200!

Одразу при їхньому обстежені виявили ще 18 людей, які вже інфікувалися гепатитом.

Для виявлення причини зараження фахівці відібрали зразки води для бактеріального, хімічного та вірусологічного дослідження. Зокрема, в трьох навчальних закладах, укриттях та двох бюветах цього району.

Усі зразки виявилися чистими, але учнів шкіл, де виявили спалах хвороби, перевели на дистанційне навчання.

Гепатит А: симптоми

Гепатит А — вірусна хвороба, яка може мати важкі наслідки для хворого, якщо вчасно не почати лікування.

Захворіти можна через вживання брудної води, їжі, якщо не дотримуватися правил особистої гігієни.

Також заразитися можна через фекально-оральні шляхи, зазначили у Центрі громадського здоровʼя.

У воді вірус гине після пʼяти хвилин кипіння. У цьому ж середовищі він зберігається від трьох до десяти місяців, у сухому середовищі — тиждень, у випорожненнях — до 30 діб.

Симптоми гепатиту А:

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі (до кольору пива);

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

Раніше ми розповідали тобі, чи доречно робити вакцинацію від гепатиту, якщо інфекція шириться територією: читай за посиланням.

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