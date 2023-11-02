Вакцинація від гепатиту А: чи потрібно її зараз робити та чи справді епідемія набуває великих масштабів

На Вінниччині визнали надзвичайний стан через епідемію гепатиту А. Ймовірно, епідемія поширилася саме з адміністративного центру — Вінниці. Нині вже відомо про 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено.

Чи означає це, що нам варто терміново вакцинуватися від гепатиту А та кому це необхідно, розповів Главкому лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Гепатит А: вакцина

За словами лікаря-інфекціоніста, вакцинація від гепатиту А входить до списку планових для українців, однак не є обовʼязковою.

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Разом з тим, її можна проводити як планово, так і в разі екстреної необхідності. Наприклад, після контакту з хворим на гепатит А.

— Переважно цей вірус становить проблему для дітей із супутньою патологією, у яких є гепатити B, C, і які мають серйозні хронічні ураження печінки. Для них не має значення, чи є спалах у Вінниці, їм потрібен захист від гепатиту А, — наголошує лікар.

Дорослим можна використовувати екстрену вакцинацію. Вакцина зараз наявна у Вінниці для щеплення саме тих, хто контактував із хворими на гепатит А.

Вакцинація контактних осіб ефективна, якщо її провести протягом двох тижнів після контакту із хворою людиною.

У Вінниці зараз на щеплення контактних осіб виїздять мобільні бригади, проводять вакцинацію безплатно.

Нагадаємо, що внаслідок спалаху епідемії гепатиту А на Вінниччині, в області визнано надзвичайний стан. Що він означає та які умови надзвичайного стану у Вінницькій області — читай у матеріалі.

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