Вакцинация от гепатита А: нужно ли её сейчас делать и действительно ли эпидемия приобретает больших масштабов

В Винницкой области признали чрезвычайное положение из-за эпидемии гепатита А. Вероятно, эпидемия распространилась именно из административного центра — Винницы. В настоящее время уже известно о 247 сообщениях о больных. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено.

Значит ли это, что нам следует срочно вакцинироваться от гепатита А и кому это необходимо, рассказал Главкому врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Гепатит А: вакцина

По словам врача-инфекциониста, вакцинация от гепатита А входит в список плановых для украинцев, однако не обязательна.

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Вместе с тем её можно проводить как планово, так и в случае экстренной необходимости. Например, после контакта с больным гепатитом А.

— Преимущественно этот вирус представляет проблему для детей с сопутствующей патологией, у которых есть гепатиты B, C и имеющие серьезные хронические болезни печени. Для них не имеет значения, есть ли вспышка в Виннице, им нужна защита от гепатита А, — отмечает врач.

Взрослым можно использовать экстренную вакцинацию. Вакцина сейчас есть в Виннице для прививки именно тех, кто контактировал с больными гепатитом А.

Вакцинация контактных лиц эффективна, если её провести в течение двух недель после контакта с больным человеком.

В Виннице сейчас на прививку контактных лиц выезжают мобильные бригады, проводят вакцинацию бесплатно.

Напомним, что в результате вспышки эпидемии гепатита А в Винницкой области, в области признано чрезвычайное положение. Что он означает и какие условия чрезвычайного положения в Винницкой области читай в материале.

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